Proponen ponerle paneles solares al muro de Trump

SAN DIEGO(AP )

Un postulante quiere cubrir el muro fronterizo prometido por el presidente Donald Trump con paneles solares. Otro propone construir uno lo suficientemente ancho como para que sostenga una plataforma que ofrezca vistas escénicas del desierto.



En la competencia por construir el muro, las ofertas tradicionales están entremezcladas con ideas más caprichosas.



Al expirar el martes el plazo para presentar propuestas de proyectos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rechazó identificar a los aspirantes ni decir cuántos eran, lo cual es una práctica usual en materia de contratación por parte del gobierno. El gobierno federal planea anunciar alrededor del 1 de junio qué compañías contratará para que construyan prototipos.



Los diseños deben ser capaces de resistir zapapicos y mazos durante al menos una hora y ser estéticamente agradables en el lado Norte.



El proyecto multimillonario de Trump promete ganancias potencialmente grandes, pero también existe el riesgo de ser una invitación a las represalias por parte de gente que se opone a éste.



La Arquidiócesis de México dijo la semana pasada que las compañías mexicanas que manifiesten interés en participar en la construcción del muro traicionan a su País.



"Éste no es el tipo de proyecto que uno quisiera poner en su cartera", dijo Gene Grabowski, un socio en kglobal, una compañía de relaciones públicas de Washington. "A diferencia de una presa o puente, éste es uno en el que el riesgo de ser vinculado con la filosofía política del gobierno puede ser dañino para los negocios actuales y futuros".



De todas formas, eso no impidió que algunas empresas dieran a conocer sus planes, algunos tradicionales y otros más creativos.



Concrete Contractors Interstate propuso un muro de concreto pulido ensanchado con piedras y objetos hechos a la medida en secciones diferentes de la frontera de 3 mil 200 kilómetros (2 mil millas).



"La idea es hacer del muro una obra de arte", dijo Russ Baumgartner, director ejecutivo de la empresa con sede en San Diego.



Gleason Partners LLC de Las Vegas dijo que sus paneles solares generarían dos megavatios de electricidad por hora. Ambas propuestas fueron reportadas primero por el periódico The San Diego Union-Tribune.



"Para la generación más joven, ellos dicen que, si vamos a tener un muro, que sea ecológico", dijo Thomas Gleason, directivo de la compañía.



Las otras especificaciones, como impedir que la gente cave túneles bajo el muro, eliminarán de inmediato otros diseños. Los ganadores también deben haber realizado proyectos de seguridad fronteriza u otros similares en los últimos cinco años con valor de 25 millones de dólares o más.



Un funcionario federal con conocimiento de los planes dijo que se espera que sean elegidos de cuatro a 10 constructores postulantes para que fabriquen los prototipos con un costo de 200 mil a 500 mil dólares cada uno. El funcionario pidió no ser identificado porque no está autorizado a hablar sobre detalles que no han sido publicados.



La Patrulla Fronteriza y la policía local establecerían una zona divisoria alrededor del sitio de la construcción de ser necesario, señaló el funcionario. La policía de San Diego y el departamento de policía local dijeron que respetarán los derechos constitucionales de libre expresión y reunión de manifestantes que se apeguen a la ley.