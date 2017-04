Comité Olímpico dona 600 mil dólares a Perú por lluvias

LIMA, Perú(AP)

El Comité Olímpico Internacional (COI) otorgó el martes 600 mil dólares a Perú para ayudar al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por las lluvias, inundaciones y avalanchas causadas por el fenómeno climático el Niño Costero, dijo el gobierno.



La casa de gobierno informó en un comunicado que el presidente del COI, Thomas Bach, envió una carta al presidente Pedro Pablo Kuczynski en la que "expresó sus condolencias por la pérdida de vidas humanas durante los desastres naturales".



La carta fue entregada a Kuczynski por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, quien llegó a la capital peruana para conocer los avances en la organización de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima en 2019. Lima también tiene previsto albergar en septiembre la asamblea general del COI, en la que el organismo elegirá la sede de los Juegos Olímpicos de 2024.



En marzo, durante los momentos más duros de lluvias que cayeron sobre Perú, el partido opositor Fuerza Popular y el gremio empresarial presionaron a Kuczynski y le pidieron cancelar la organización del mayor evento deportivo internacional multidisciplinario de las Américas.



Kuczynski se opuso a ese pedido y aseguró que Perú organizará los Panamericanos, cuyo costo será de mil 200 millones de dólares.



"El Perú ha aceptado ser el huésped de los juegos Panamericanos... sería realmente una tragedia no poder cumplir. Vamos a dedicarle todos los recursos necesarios a la reconstrucción (del país) y a los juegos Panamericanos, que son en 2019, no ahora", dijo a la prensa.



Las intensas lluvias, avalanchas e inundaciones causadas por el fenómeno climático el Niño Costero se producen por las altas temperaturas del Pacífico en la costa Norte de Perú, que han superado en promedio seis grados al nivel normal.



La calamidad ha dejado 106 muertos, más de 950 mil afectados y ha provocado daños a 210 mil casas, cientos de puentes y vías sobre todo en la costa norte del Pacífico. El costo de la reconstrucción no ha sido determinado pero superaría los 3 mil millones de dólares.