Partidarios de Trump marchan en varias ciudades de EU

ESTADOS UNIDOS(AP )

Del Capitolio del estado de Colorado a la Trump Tower de Nueva York y el monumento a Washington en la capital, cientos de personas marcharon el sábado en apoyo al presidente Donald Trump ondeando pancartas e incluso con una figura de cartón del mandatario en tamaño real.Foto: APEn todo el país se organizaron las marchas "March 4 Trump" —un juego de palabras que coincide con las frases "4 de marzo" y "marcha por"— donde simpatizantes del mandatario se enfrentaron con grupos opositores en lo general más pequeños.Seis personas que protestaban en St. Paul, Minnesota, fueron arrestadas por vandalismo tras encender fuegos artificiales dentro del Congreso estatal para luego huir del lugar, informó la policía. Unas 400 personas participaron en el evento a favor de Trump en St. Paul, y unas 50 llegaron a protestar contra él. Hubo rencillas menores entre ambos grupos de manifestantes pero rápidamente se disiparon.El diario The Palm Beach Post reportó que cerca de Mar-a-Lago, Florida, personas de ambos bandos se lanzaron insultos. La caravana de Trump se detuvo brevemente para que él pudiera saludar de lejos a sus partidarios.En Ohio, Margaret Howe, de 57 años, dijo que cada vez teme más una guerra civil."No queremos que algo como eso pase", afirmó la simpatizante de Trump. "Salimos hoy porque Trump merece ver que todavía hay personas que lo apoyan. Todo esto es lamentable".Afuera del Capitolio en Denver, cientos se reunieron y escucharon a los oradores —entre ellos el ex legislador Tom Tancredo. Muchos en la multitud portaban banderas o vestían de rojo, blanco y azul y sostenían letreros con mensajes como "Veteranos antes que refugiados".Chelsea Thomas, una contadora de Thornton, Colorado, acudió al mitin acompañada de su familia y portando una imagen de Trump de tamaño real hecha de cartón. Explicó que la familia lo ha llevado en viajes de día de campo, en paseos en bote y a un festival de música country.Foto: AP"Es agradable estar rodeada de personas que comparten tu moral y opiniones", agregó Thomas mientras su hijo iba y venía por el pasto con una bandera de Trump. Un grupo de opositores se reunió cerca de la marcha, separado por cinta policiaca. En el duelo de palabras los manifestantes anti Trump gritaban: "¡No Trump, No al KKK, ¡Fuera el fascismo de Estados Unidos!", ahogando los gritos de "¡USA!" de los partidarios.En Augusta, Maine, más de 100 personas acudieron a un evento que estaba programado para durar tres horas, pero terminó antes debido a las bajas temperaturas. En Miami, los manifestantes siguieron marchando mientras sorbían espressos afuera de un restaurante cubano, reportó The Miami Herald.Foto: APUnos 200 partidarios de Trump se reunieron frente a la Trump Tower de Nueva York, coreando "U-S-A". Uno llevaba un cartel que decía "Ya no soy demócrata". Otro cartel: "Sí, es nuestro presidente".Los partidarios del presidente han realizado actos para contrarrestar las manifestaciones en su contra, como las marchas masivas de mujeres al día siguiente de su juramentación.