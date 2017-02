Muro, insulto a México y América Latina: Lagos

SANTIAGO DE CHILE, Chile(SUN)

El ex presidente de Chile, Ricardo Lagos, aseveró que la construcción del muro que Donald Trump pretende realizar al sur de la frontera de Estados Unidos no sólo es un insulto a México sino a toda América Latina.



Lagos, quien gobernó Chile de 2000 al 2006, llamó a luchar contra la construcción y defender el derecho a migrar como una conquista histórica ante las amenazas antimigratorias de Donald Trump.



“El muro de @POTUS es un insulto no sólo para México, sino que para América Latina y desde acá lucharemos para que no se construya @POTUS44”, aseveró el ex mandatario chileno en Twitter.



“Defendamos el derecho a migrar como nuestra conquista histórica ante las amenazas antimigratorias basada en religión y raza de @POTUS”, afirmó en otro tuit.