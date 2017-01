Se descarrila tren en NY; hay al menos 76 heridos

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un tren del Long Island Rail Road se descarriló en el área de Brooklyn a la hora pico de esta mañana de miércoles en Nueva York, lo que dejó al menos 76 heridos, según informó a The New York Times el departamento de bomberos de esa ciudad.Un vocero del departamento dijo que ninguno de los lesionados presenta heridas graves o que pongan en riesgo sus vidas.Señaló que el tren llegó por la pista 6 a la Terminal Atlantic a las 8:20 am (hora local) y “se salió de las vías”.Un empleado de la Autoridad de Transporte Metropolitano, que no estaba autorizado a hablar sobre una investigación en marcha y que rechazó ser identificado, dijo al NYT que el tren había entrado en la estación y pasó la zona donde normalmente se detendría. Luego golpeó el bloqueo, que sirve para detener el tren en caso de emergencia.El empleado dijo que el impacto con el bloque levantó el primer coche de los rieles y lo siguieron otros vagones."Vi a la gente sangrando, con muchas heridas en las piernas", dijo una mujer no identificada en la terminal a ABC News.