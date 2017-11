Zimbabue: Arrestan a estadounidense por insultar a Mugabe

HARARE, Zimbabue(AP )

La policía en Zimbabue acusó a una ciudadana estadounidense de subversión por presuntamente insultar al presidente Robert Mugabe con un mensaje en Twitter en el que lo calificó de "hombre enfermo", dijeron el viernes los abogados que la representan. El delito conlleva hasta 20 años de prisión.



Es el primer arresto hecho desde que Mugabe nombró el mes pasado a un ministro de ciberseguridad, dijo la organización Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos. La medida ha sido criticada por activistas como una represión a los usuarios de las redes sociales.



Zimbabue fue sacudido el año pasado por las mayores protestas contra el gobierno en decenios.



La policía arrestó a Martha O'Donovan, de 25 años, el viernes por la mañana en Harare, la capital, dijo el vocero de la embajada estadounidense David McGuire en declaraciones a The Associated Press.



La policía acusa a O'Donovan de haber tuiteado el mensaje "Somos gobernados por un hombre enfermo y egoísta", desde la cuenta @matigary, dijo su abogada, Obey Shava, de Abogados de Zimbabue por los Derechos Humanos. El tuit tenía una foto de Mugabe, de 93 años, con un catéter, según la acusación.



O'Donovan está acusada de minar la autoridad de o insultar al presidente, dijo Shava. Añadió que O'Donovan enfrenta ahora cargos adicionales de subvertir un gobierno elegido constitucionalmente.



"Rechazo esas acusaciones contra mí, por maliciosas y carentes de base", dijo O'Donovan en una declaración firmada mostrada a The Associated Press.



O'Donovan había estado trabajando con la organización local de medios sociales Magamba TV, dirigida mayormente a los jóvenes, dijo Shava. O'Donovan, graduada de la Universidad de Nueva York, ha dicho que es administradora en Magamba TV y "activista de prensa".



Este año, presentó una charla sobre "Cómo se rebelan los zimbabuenses en internet" en la conferencia República de Cultura Digital.



En Nueva York, el Comité para Protección de los Periodistas expresó preocupación por el arresto de O'Donovan y demandó que Mugabe cese la detención de periodistas.