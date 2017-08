EU: Mantienen bajo custodia a mexicano que dijo haber sido violado

HELENA, Montana, EU(AP )

Un mexicano que afirma que fue violado en 2013 en la cárcel bajo custodia de las autoridades de inmigración probablemente quedará de nuevo por al menos tres meses mientras una corte resuelve si debe ser deportarlo.



La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito impidió la deportación inmediata de Audemio Orozco Ramírez, de 44 años, después que fue arrestado el miércoles en Montana por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés).



La corte indicó a los abogados del gobierno federal que expongan por escrito sus argumentos el 25 de octubre. Mientras tanto, Orozco está detenido en una cárcel de Utah y su abogado ha solicitado se le ponga en libertad.



“Considerando que fue violado la vez anterior que el ICE lo había detenido es difícil comprender por qué el ICE insistiría en mantenerlo en detención”, dijo el abogado Shahid Haque.



Funcionarios del ICE no respondieron un correo electrónico en el que The Associated Press les solicitó comentarios.



Orozco, quien ha vivido ilegalmente en Estados Unidos durante más de 20 años, fue arrestado en 2013 cuando el auto en el que viajaba como pasajero fue detenido porque iba a exceso de velocidad en el Noreste de Montana.



Los agentes del ICE lo detuvieron brevemente en la prisión del condado Jefferson de Montana mientras iniciaban el proceso de deportación.



Orozco dijo que otros reclusos en su celda lo sometieron y lo violaron. Funcionarios del condado y federales refutaron que la violación hubiera tenido lugar, aunque el ICE retiró la orden de deportación, permitió que le concedieran un permiso de trabajo y le ordenó presentarse cada mes ante funcionarios de inmigración.



Orozco demandó al condado en 2015 alegando que las autoridades debían haberlo protegido. En diciembre, las autoridades llegaron a un acuerdo extrajudicial mediante el cual Orozco recibió 125 mil dólares sin que el condado reconociera que la violación hubiera sucedido.



The Associated Press tiene la política de no identificar por nombre a las víctimas de violación, pero Orozco ha hecho declaraciones públicas sobre su caso.



Orozco fue arrestado el miércoles cuando se presentó ante el ICE en Billings, Montana, como debía hacerlo cada mes. Los funcionarios del ICE tenían previsto deportarlo en unos días, pero Haque presentó la petición de emergencia ante el Noveno Circuito.



“Hemos solicitado al ICE que lo ponga en libertad para que pueda regresar con su familia mientras se resuelve este proceso”, señaló Haque. “Tiene siete hijos que cuidar, no se va a ir a ninguna parte”.