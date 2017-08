Tribunal cierra pesquisa contra Macri por lavado de dinero

BUENOS AIRES, Argentina(AP)

Un tribunal superior cerró una causa contra el presidente argentino Mauricio Macri por presunto lavado de dinero a través de dos empresas de ultramar que salieron a la luz durante el escándalo conocido como “Panamá Papers”.



Una sala de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal avaló la decisión del juez de primera instancia Sebastián Casanello y ordenó que se traslade el caso al fuero penal económico para que resuelva si el mandatario incurrió en una evasión impositiva, según un dictamen difundido por el Centro de Información Judicial.



Macri apareció como miembro del directorio de la compañía Fleg Trading LTD con domicilio en las Bahamas, según la filtración de millones de documentos confidenciales del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca. El presidente admitió su existencia pero dijo que era un negocio familiar del cual no era accionista y que no había percibido paga alguna, por lo que no incluyó a la sociedad en su declaración anual de impuestos.



Más tarde, a través de un registro público de Panamá, Macri fue vinculado con otra empresa, Kagemusha SA, radicada en ese país.



El juez Casanello había sostenido que un informe de la Unidad de Información Financiera de Argentina descartó el delito de lavado de dinero y que los exhortos enviados a Bahamas, Panamá, Brasil y Uruguay no aportaron "ningún dato relevante sobre la hipótesis sospechada, en tanto no se hallaron pruebas vinculadas con transacciones sospechosas, ni cuentas o movimientos bancarios de dudosa procedencia".



En lo que respecta a la supuesta omisión de ambas firmas en la declaración de impuestos, Casanello remitió el expediente a otro juzgado que investiga al mandatario por presunto enriquecimiento ilícito.