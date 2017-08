Anuncia Trump proyecto para limitar inmigración legal

WASHINGTON, D.C()

Un proyecto de ley que impondrá nuevos límites a la inmigración legal a EU anunció ayer el presidente Donald Trump y aseguró que será el cambio más significativo al sistema en medio siglo.



El sistema, explicó Trump, se "basará en los méritos" de inmigrantes que hablen inglés e impediría el ingreso de personas que sólo vivirían del bienestar social. No dio información para respaldar esta declaración.



Los autores del proyecto son los senadores republicanos David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas.



CALIFICADOS



Al apoyar públicamente el proyecto, Trump se colocó en el centro de los esfuerzos para reformar el sistema de inmigración legal y enfocarlo en la calificación con el fin de volver al país más competitivo, elevar los salarios y crear empleos.



Perdue y Cotton presentaron el proyecto en febrero. Enmendaría la ley de 1965 para reducir el número de inmigrantes legales, limitaría el número de personas en condiciones de obtener la residencia permanente para reunirse con sus familias que ya la poseen.



Cotton dijo que el proyecto duplicaría el número de residencias disponibles para trabajadores altamente calificados y no afectaría otros programas para trabajadores calificados como las visas H1-B y H2-B.



La Casa Blanca detalló que apenas uno de cada 15 inmigrantes llega debido a su calificación, y el sistema actual no da prioridad a los altamente calificados.