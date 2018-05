Fiscalía de Perú confirma que canadiense mató a curandera muy querida en la Amazonas

(AP)

La fiscalía de Perú confirmó el jueves que un canadiense asesinó a tiros a una famosa curandera antes de que él fuera linchado en la Amazonía.“Todas las pruebas que hemos reunido justifican que el autor del disparo ha sido él”, dijo a The Associated Press el jefe de los fiscales de la región Ucayali, Ricardo Jiménez.Añadió que se ha encontrado restos de pólvora en la ropa del canadiense Sebastian Woodroffe y que los cartuchos hallados cerca del cadáver de la curandera Olivia Arévalo, de 81 años, pertenecían a la pistola marca Taurus calibre 38 que el canadiense compró a inicios de abril a un policía local.Un testigo del linchamiento dijo la semana pasada a la fiscalía que la pistola se le cayó al canadiense de una mochila en el momento en que comenzó a ser golpeado por la población de la comunidad indígena Victoria Gracia, que estaba enfurecida porque el extranjero había dado muerte a la anciana, quien era muy estimada en la zona.Jiménez indicó que están buscando a dos vecinos peruanos que han sido señalados como los autores de la muerte de Woodroffe, quien tenía 41 años.Su muerte fue grabada en video por un testigo con su teléfono celular y el gobierno ofrece una recompensa de 12 mil 200 dólares por la ubicación de ambos.Añadió que los autores de la muerte del canadiense podrían recibir no menos de 15 años de prisión por el delito de homicidio agravado.Woodroffe, natural de la provincia canadiense de Columbia Británica, llegó a la Amazonía para aprender medicina tradicional con el fin de ayudar a quienes sufren adicciones.Cada año, turistas extranjeros viajan a la Amazonía para experimentar con la ayahuasca, un brebaje alucinógeno elaborado con plantas nativas.Tribus indígenas de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia lo consideran una cura para varias dolencias, pero cada vez es más consumido por quienes buscan experiencias que alteren la mente, a veces con consecuencias mortales.En 2015 un canadiense apuñaló fatalmente a un inglés después de que ambos bebieron ayahuasca en una ceremonia espiritual a unas horas en auto de donde mataron a Woodroffe.