Juez acepta tomar ADN, fotos del ex policía de Golden State

SACRAMENTO, California (AP)

Un juez dictaminó este jueves que los fiscales pueden recolectar ADN, huellas dactilares y fotografías corporales del ex policía acusado de ser el asesino de Golden State de California.



Los abogados de Joseph DeAngelo, de 72 años, le pidieron al tribunal que detuviera la búsqueda, argumentando que la orden en la que se basaba ya no debería ser válida porque se otorgó antes de su arresto.



Pero el juez del Tribunal Superior Michael Sweet se puso del lado del fiscal de distrito y dijo que los tribunales han permitido en repetidas ocasiones la recopilación de dicha evidencia porque no es una forma de testimonio y no dañaría el derecho de DeAngelo contra la autoinculpación.



"No hay ninguna base para detener la ejecución de la orden de búsqueda", dijo.



DeAngelo, que apareció en el tribunal con un mono naranja y esposado a una silla de ruedas, no dijo nada. Él no ha presentado una declaración de culpabilidad.



Fue arrestado la semana pasada e identificado por los fiscales como el hombre responsable de al menos una docena de asesinatos y más de 50 violaciones en California en los años setenta y ochenta. Los fiscales dijeron que usaron ADN y un sitio web genealógico para identificar a DeAngelo, décadas después de que el caso se hubiera enfriado.



No estaba claro cuándo los fiscales recogerán la nueva evidencia. Habían planeado hacerlo el miércoles, pero el intento de la defensa de evitarlo detuvo eso.



Diane Howard, defensora pública de DeAngelo, no quiso hacer comentarios al salir de la corte. El vicefiscal de distrito del condado de Sacramento, Thienvu Ho, se negó a responder preguntas sobre por qué los fiscales necesitaban ADN, huellas dactilares y fotografías del cuerpo entero de DeAngelo.



Las órdenes de búsqueda y arresto de DeAngelo que contienen argumentos legales y detalles de casos que justifican por qué los investigadores quieren recopilar evidencia están protegidos de la vista pública.



The Associated Press y otras organizaciones de noticias han presentado una moción para que se destaquen, lo que podría proporcionar detalles adicionales sobre las técnicas de ADN que los fiscales usaron para identificarlo. Una audiencia está programada para el 14 de mayo.