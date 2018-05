Macabro hallazgo: Policía encuentra 4 cadáveres en una casa en Dakota del Norte

(AP)

Un policía que realizaba un control de bienestar encontró el jueves a cuatro personas muertas en una casa de Dakota del Norte.



Los administradores de la escuela primaria Lewis and Clark pidieron el control de la casa en el lado Sur de la ciudad. El oficial que respondió vio lo que parecía ser un cuerpo dentro de la casa y entró.



No se divulgó inmediatamente información sobre cómo murieron los cuatro.



El teniente Derik Zimmel dijo que se darían a conocer más detalles más tarde el jueves o el viernes.



La policía retenía los nombres de los muertos hasta que se notificara a los parientes.



La policía declaró que no había indicios de una amenaza para el público, pero que no podían decir con certeza.



La investigación está en curso.