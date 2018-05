Chile: Tras abuso sexual que causó muerte de bebé, presidente busca que delito en menores no prescriba

(AP )

Condenamos con indignación la muerte de Ámbar, la niña de un año y ocho meses fallecida tras hechos de violencia y presuntos vejámenes. Nos querellaremos contra los responsables, e iniciaremos exhaustiva supervisión al programa FAE Ayun, que recibe subvención de @sename_gobierno — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 29 de abril de 2018

Miguel Espinoza escucha su formalización sin demostrar ningún rasgo de arrepentimiento tras golpear y violar a la pequeña #Ambar, Tribunal determinó prisión preventiva y fijó 6 meses de investigación @adnradiochile pic.twitter.com/yu0iKeTqHs — Ex Joven Periodista (@pedrogarridor) 30 de abril de 2018

El presidente chileno Sebastián Piñera anunció el jueves la modificación de una ley para el abuso sexual de menores sea un delito imprescriptible.El anuncio coincidió con la violación y el posterior asesinato el fin de semana de una niña de un año siete meses y con la exhortación de James Hamilton, una de las tres víctimas de un sacerdote católico, quien desde el Vaticano pidió al mandatario la modificación de la norma.Diputados de la oposición y el oficialismo anticiparon que aprobarán la indicación para sustituir los 5 y 10 años de prescripción actuales por la imprescriptibilidad.“Esos plazos son absolutamente insuficientes”, dijo Piñera y explicó que tras una profunda reflexión se decidió enviar al Congreso “un proyecto de indicación sustitutiva que establece la imprescriptibilidad total de los delitos y abusos sexuales contra nuestros niños” al que puso un plazo máximo de debate de 15 días.El anuncio tomó por sorpresa a varios de los presentes en el acto en el palacio de gobierno donde Piñera dio a conocer la modificación, pues hasta la noche del miércoles la idea era ampliar la prescripción a 30 años.El diputado opositor Matías Walker comentó feliz que “hemos logrado que el abuso sexual sea imprescriptible en nuestro país”.Comentó además que junto a su colega Carolina Marzán realizaron varias gestiones hasta lograr que el gobierno aceptara la imprescriptibilidad.Marzán dio por descontado que la Cámara de Diputados votará a favor de la modificación. En el Senado también se espera que sea aprobada.Hasta ahora en el país Sudamericano los únicos delitos que no prescriben son los de lesa humanidad.En Chile los abusos sexuales infantiles y los cometidos por sacerdotes católicos y religiosos ocasionan oleadas de cólera. Tras la muerte de la pequeña una multitud clamó por la pena de muerte del supuesto asesino.Según cifras de la Fiscalía Nacional en 2017 hubo 22mil 540 denuncias por delitos sexuales, especialmente contra niños y niñas.En el salón estaba presente Hamilton, una de las tres víctimas conocidas del cura católico Fernando Karadima, condenado a una vida de penitencia y oración por sus delitos.Tras la batalla mediática y judicial empujada por Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, se destaparon los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y religiosos que llevaron a una caída de los fieles católicos de 56% a 45% entre 2013 y 2017, según la encuestadora Latinobarómetro.El papa Francisco invitó la semana pasada a las tres víctimas de Karadima al Vaticano para pedirles perdón por los abusos que sufrieron y por acusarlos de no contar con “información veraz” sobre sus casos.La muerte de una niña de 19 meses, luego de una brutal violación por parte del compañero de su tía, ha causado conmoción en todo Chile. Han surgido protestas para exigir el castigo del perpetrador del horrible ataque contra el bebé, informa RT El domingo, la bebé Ámbar, que estaba sangrando, fue llevada a un hospital en la región de Valparaíso por su tía con su novio, quien afirmó que la niña de 19 meses había sufrido una lesión después de caerse de la cama.Sin embargo, los doctores que lucharon para salvar la vida de la bebé vieron una historia completamente diferente e impactante de una violación salvaje.Los médicos del Hospital de Los Andes inmediatamente descubrieron que las lesiones sufridas por la niña eran absolutamente inconsistentes con una caída.El examen reveló que Ambar había sufrido neumoperitoneo y lesiones de abuso sexual.La menor fue trasladada inmediatamente a la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos del Hospital San Camilo, donde se sometió a una cirugía, que no sobrevivió. Murió por hemorragia interna y daño a órganos, causado por abuso sexual.Tras los testimonios del personal médico, el lunes funcionarios del Departamento de Investigaciones (PDI) detuvieron a Andrés Espinoza Aravena, novio de la tía de la niña muerta, de 30 años, por su presunta participación en una violación que condujo al asesinato de un menor de edad.Las lesiones sufridas por Ámbar fueron tan impactantes que incluso el personal médico tuvo que buscar la ayuda de los sicólogos para superar lo que habían visto, indica el informe de la policía.A pesar de la abrumadora evidencia médica, Espinoza mantiene su inocencia, afirmando que la niña había sufrido lesiones luego de que se cayera de la cama, desde una altura de aproximadamente 50 centímetros.La información recopilada por la investigación hasta ahora sugiere que la niña sufrió abuso sexual que ocurrió entre las 20:00 horas del sábado y la 1:00 de la madrugada del domingo, cuando el acusado había quedado a solas con la menor.