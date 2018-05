Avión que se estrelló en Georgia estaba en su último viaje

PORT WENTWORTH, Georgia(AP )

El avión de carga de la Guardia Nacional de Puerto Rico que se estrelló en una carretera de Georgia era un aparato desvencijado que estaba ya en su último periplo, informaron las autoridades.



El Hércules C-130 cayó el miércoles en espacio que divide ambas direcciones de una autopista de Georgia y murieron los nueve miembros de la Guardia Nacional puertorriqueña que estaban a bordo.



La enorme aeronave estaba por ser llevada a su destino final en Arizona, con lo que la flota de la Guardia Nacional de Puerto Rico iba a quedar reducida a cinco aviones de ese tipo, de los cuales dos necesitan mantenimiento y no están siendo usados, dijo el general adjunto Isabelo Rivera. Añadió que el aparato tenía más de 60 años de antigüedad.



"Los aviones que tenemos en Puerto Rico hoy en día no es noticia que son los más viejos de la flota" y a veces pasa mucho tiempo para que lleguen repuestos a la isla, añadió.



Sin embargo, el coronel Pete Boone, subcomandante de la Décimosexta División de la Guardia Nacional de Georgia, con base en Savannah, dijo el jueves en conferencia de prensa que la edad del avión era más cercana a los 40 años. El aparato, manifestó, estaba en Savannah para "un mantenimiento de rutina" y se estrelló tras partir hacia Arizona.

Boone dijo que las fuerzas armadas estadounidenses han iniciado una investigación sobre lo ocurrido. "Usaremos todos los recursos disponibles para identificar la causa del siniestro", agregó.



Añadió que no sabía si los pilotos pidieron auxilio a los controladores aéreos antes de la caída. Dijo que un equipo militar forense llegó al lugar durante la noche, pero que no sabía si todos los cuerpos han sido recuperados.



El piloto fue identificado como el mayor José Rafael Román, originario de Manatí, un poblado de la costa norte de Puerto Rico. El alcalde esa localidad, José Sánchez, dijo a The Associated Press que Román tenía dos hijos y que su esposa tiene cinco meses de embarazo, esperando una niña.



"El pueblo se encuentra de luto... Le damos a todas las familias puertorriqueñas nuestro pésame", dijo Sánchez.



Carlos Narvaez, editor deportivo de un diario que era amigo de la infancia de Román, dijo a The Associated Press que el apodo de Román era "Rotor" porque le encantaban los aparatos que iban a gran velocidad. Dijo que Román era el líder de su promoción en la escuela y trabajó en una fábrica de ventanas antes de incorporarse a la Guardia Nacional poco después del 2000.



En diciembre, contó Narvaez, Román había expresado inquietudes sobre la edad de los aviones que estaban usando.



"Me dijo, 'Contamos con los aviones más viejos de todos los Estados Unidos de Norteamérica", recordó Narvaez.