Suben a 33 los muertos en las protestas en Venezuela

CARACAS, Venezuela(AP)

La muerte de cuatro personas en incidentes relacionados con las protestas callejeras en Venezuela eleva a 33 el número de fallecidos en las últimas semanas, mientras arrecia la violencia tras el llamado del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente.



Yonathan Quintero, de 21 años, falleció la noche del martes de un disparo de arma de fuego que recibió en medio de un saqueo que siguió a las manifestaciones en la ciudad costera de Valencia, dijo a The Associated Press el activista político Juan Francisco Abreu, que habita en la zona.



La Fiscalía General también informó el deceso del motociclista Ángel Moreira, de 28 años, al ser arrollado por un vehículo que intentaba esquivar una protesta en una autopista del este de Caracas.



En tanto, dos personas murieron al volcar el autobús en el que viajaban cuando intentó esquivar una barricada levantada por manifestantes en el estado de Carabobo, indicó en su cuenta de Twitter el director nacional del cuerpo estatal de rescate Protección Civil, Jorge Galindo.



Las muertes coincidieron con las manifestaciones en Caracas y otras ciudades del país en rechazo a la iniciativa de Maduro de redactar una nueva constitución que reemplazará a la de 1999 que impulsó el fallecido presidente Hugo Chávez.



En algunas barriadas de clase media y baja del este de la capital venezolana se registraron violentos incidentes que dejaron 12 heridos. Las protestas, que comenzaron a fines de marzo, han dejado más de 400 heridos y unos 1.000 detenidos de los cuales 65 permanecen bajo arresto.



El partido opositor Primero Justicia informó la detención del diputado Wilmer Azuaje en el estado suroccidental de Barinas.



En medio de la creciente violencia la coalición opositora convocó este miércoles a una nueva jornada de protesta contra el proceso constituyente al que considera un “golpe de Estado” de Maduro.



La oposición llamó a movilizaciones que partirán desde diferentes puntos de Caracas en el mismo día en que el presidente espera acudir al Consejo Nacional Electoral para presentar la propuesta de la constituyente.



Al defender la iniciativa Maduro dijo que con la nueva carta magna se busca ampliar el sistema judicial, promover nuevas formas de "democracia participativa" y garantizar la defensa de la soberanía e integridad de la nación.



El gobernante adelantó que la Asamblea Nacional Constituyente estaría integrada por 500 miembros, de los cuales la mitad serán elegidos por los gremios de trabajadores y las comunidades y el resto en estructuras territoriales que no precisó.



La iniciativa fue cuestionada por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos.



El subsecretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Fitzpatrick, dijo el martes que Washington tiene una profunda preocupación por las motivaciones de la Asamblea Constituyente y planteó que el proceso “erosiona aún más” la democracia venezolana. Fitzpatrick indicó que Estados Unidos se reserva la posibilidad de hablar con otros países de la región para evaluar posibles “sanciones coordinadas”.



El dirigente y excandidato presidencial Henrique Capriles acusó la noche del martes a Maduro de utilizar el proceso constituyente para evitar los comicios y reiteró que la oposición seguirá en las calles hasta que se convoquen elecciones generales, se abra un canal humanitario para el ingreso de alimentos y medicinas, se libere a los presos políticos y se desarme a los grupos paramilitares.



Las manifestaciones contra el gobierno se iniciaron a fines de marzo tras dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en las que asumió las competencias legislativas del Congreso y limitó la inmunidad de los diputados. Los dictámenes del máximo tribunal, señalado de estar controlado por el Ejecutivo, fueron revertidos pero las protestas no han cesado.



Venezuela enfrenta la tensión política en medio de una crisis económica con una desbordada inflación de tres dígitos y severos problemas de escasez de alimentos y medicinas.