Renuncia embajador argentino en EU

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Argentina se quedó sin embajador en Washington a pocas semanas del primer encuentro del presidente Mauricio Macri con Donald Trump.



Martín Lousteau, embajador argentino en Estados Unidos desde diciembre de 2015, renunció el lunes al parecer para dedicarse al armado de su candidatura en las próximas elecciones legislativas de octubre, en las cuales competiría contra el partido de gobierno del cual fue parte.



La información fue anunciada por la agencia estatal Télam, la cual no difundió los motivos de la dimisión. El ahora ex embajador todavía no se ha pronunciado.



Su salida de la delegación diplomática se produce en medio de los preparativos para la primera reunión bilateral entre Macri y el presidente Donald Trump, que se concretaría en Washington entre fines de abril y principios de mayo.



Lousteau, de 46 años, es un economista que lidera un espacio político en la ciudad de Buenos Aires llamado ECO, de línea progresista, con el cual podría competir en las próximas elecciones legislativas, el primer test electoral que enfrentará Macri desde que asumió el poder en diciembre de 2015.



La designación de Lousteau para uno de los puestos diplomáticos más relevantes generó sorpresa en su momento, dado que el dirigente había enfrentado al actual oficialismo ese mismo año en la segunda vuelta por la alcaldía de Buenos Aires, que finalmente ganó Horacio Rodríguez Larreta, un aliado de Macri.



La renuncia de Lousteau se produjo además a los pocos días de que la oposición denunciara que habría gestionado en nombre del gobierno la compra de armamento a Estados Unidos por una suma millonaria. Esta versión fue desmentida por el ministerio de Defensa y la cancillería argentina, los cuales explicaron que se trató de un pedido de donación para renovar equipamiento obsoleto del ejército.



El gobierno no ha designado un reemplazo de Lousteau para la embajada argentina.