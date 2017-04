No proclaman ganador, oposición denuncia fraude en Ecuador

QUITO(AP)

Pese a que el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aún no ha dado el resultado definitivo de la segunda vuelta presidencial, el candidato el oficialista Lenín Moreno se perfila como ganador mientras la oposición denuncia irregularidades y pide abrir las urnas para verificar las cifras.



Con 99,7% de los votos escrutados, Moreno alcanza 51,17% mientras que el ex banquero opositor Guillermo Lasso suma 48,83%. La diferencia representa unos 235 mil votos.



Al cierre de la jornada electoral del domingo tres empresas de encuestas dieron el triunfo a Lasso por una diferencia de entre cinco y seis puntos y una dio vencedor a Moreno. El CNE no ofreció cifras por al menos un par de horas y cuando aparecieron los datos sobre 80% del escrutinio Moreno ya llevaba ventaja.



El domingo por la noche, Lasso dijo que había hablado telefónicamente con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para informarle sobre situaciones anómalas.



Asimismo, el lunes por mañana escribió en su cuenta de Twitter: "agotaremos todas las vías políticas y jurídicas, en Ecuador y en el exterior, para que se respete la voluntad popular que pidió un cambio" al tiempo de añadir que "la lucha continúa amigos. No bajemos los brazos ni un segundo".



Las denuncias de irregularidades desencadenaron protestas en ciudades como Quito, Guayaquil, Riobamba, Santo Domingo e Ibarra entre otras, donde se registraron incidentes entre manifestantes favorables a la oposición y la policía. En algunos casos hubo intercambio de agresiones y se quemaron llantas en las calles.



César Monge, director del partido Lasso, CREO, dijo el lunes a la red Ecuavisa que han impugnado los resultados en todas las juntas debido a inconsistencias entre las actas de votación originales y las que llegaron al órgano electoral, en las que votos de Lasso se acreditaban a Moreno.



"Aquí tiene que revisarse toda la información que sea necesario revisar. Hay que dar tiempo para que el Consejo Electoral explique el por qué hay estas irregularidades y que den la cara a Ecuador", añadió.



Por su parte, el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, afirmó en la red de televisión Teleamazonas que "tenemos resultados consolidados, tenemos un camino que seguir recorriendo y por supuesto que seguir mejorando".



La noche del domingo, Moreno señaló que ha empezado el proceso de transición para asumir el gobierno el 24 de mayo en reemplazo del presidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador por más de diez años.



Pese a que no hay una decisión oficial del Consejo, los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia felicitaron a Moreno a través de sus cuentas de Twitter. "Gracias a los presidentes latinoamericanos por sus llamadas y mensajes de felicitación y afecto ¡Fortaleceremos nuestra integración!", dijo Moreno.