Suspende OEA reunión extraordinaria sobre Venezuela

WASHINGTON D.C. (AP)

El embajador boliviano Diego Pary Rodríguez suspendió sorpresivamente el lunes una reunión extraordinaria en la que la Organización de los Estados Americanos tenía previsto analizar la crisis venezolana.



Al abandonar la ceremonia en la que asumió la presidencia temporal del Consejo Permanente del organismo durante el próximo trimestre Pary Rodríguez dijo a reporteros que la reunión "está suspendida" pero rehusó explicar por qué.



Un funcionario diplomático acreditado en la organización dijo a The Associated Press que Pary Rodríguez decidió suspender la sesión especial alegando que el presidente previo, el beliceño Patrick Edwards, había emitido la convocatoria el viernes a escasas horas de abandonar la presidencia y sin consultar a la delegación boliviana.



El funcionario diplomático compartió la información con AP a condición de mantener el anonimato por no estar autorizado a comentar la posición boliviana.



AP solicitó personalmente un comentario a Edwards quien rehusó cualquier conversación.



Veinte países miembros de la organización planeaban someter a votación el lunes una resolución que calificaría la decisión del Tribunal Supremo de asumir las funciones de la Asamblea Nacional venezolana de "inconsistentes con la práctica democrática y una alteración del orden constitucional".