Fallece el dos veces ex mandatario de Haití René Préval

PUERTO PRÍNCIPE, Haití(AP)

René Préval, el único presidente elegido democráticamente en Haití que haya completado dos mandatos, falleció a los 74 años.



El actual presidente del país caribeño, Jovenel Moise, confirmó el viernes el deceso de Préval en un tuit.



"Me he enterado con tristeza de la muerte del ex presidente René Préval", dijo Moise en su cuenta de Twitter. "Me postro ante los restos de este digno hijo de Haití", agregó.



No se reveló oficialmente la causa de la muerte de Préval, quien fue tratado por cáncer de próstata en Cuba en 2001.



El mandatario presidió dos veces el golpeado país caribeño, incluso en el momento del devastador terremoto de enero de 2010 y sus secuelas caóticas.



Préval fue elegido por arrolladoramente en 1995 como el sucesor elegido de Jean-Bertrand Aristide. Cinco años más tarde le devolvió el poder a Aristide, cuando dejó el cargo después de un mandato marcado por luchas políticas internas.



Su segundo mandato, iniciado en 2006, se vio afectado por el desastroso terremoto del 12 de enero de 2010, que mató a más de 310 mil personas y desplazó a más de un millón. Muchos haitianos lo acusaron de una torpe respuesta a la tragedia.