Realizan estudios a la esposa de Lula por muerte cerebral

SAO PAULO, Brasil(AP)

El ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva dijo el viernes que médicos están realizando a su esposa los exámenes necesarios para declarar su muerte cerebral.



Silva y los médicos informaron el jueves que Marisa Leticia Lula da Silva ya no tenía función encefálica y comenzaron los preparativos para donar sus órganos.



La ex primera dama está hospitalizada en Sao Paulo desde el 24 de enero, después de sufrir una apoplejía.



Lula da Silva dijo en Facebook que se espera que los exámenes concluyan el viernes por la noche, tras lo cual comenzará el proceso de donación de órganos.