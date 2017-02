Trump mete presión al TLC

WASHINGTON D.C. (Agencias)

El presidente Donald Trump reiteró este jueves que quiere apresurar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).



“El TLC ha sido una catástrofe para el país, para nuestros trabajadores, para nuestros empleos, para nuestras compañías que están abandonando el país”, dijo Trump.



“Quiero cambiar esto y quizá lo haremos. Quizá hacemos un nuevo Tlcan con una extra ‘F’ (letra en inglés para ‘justo’) en el nombre del TLC. ¿Saben que significa? Comercio libre y ‘justo’. No solo comercio libre, sino comercio libre y ‘justo’. Porque es muy injusto”, agregó.



Trump informó que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, liderará las negociaciones sobre el tratado con México y Canadá.



defiende el tono duro



Por otra parte, Trump admitió que está siendo duro y lo seguirá siendo en sus llamadas con otros líderes internacionales, ya que, a su juicio, el resto de países se han aprovechado hasta ahora de Estados Unidos y eso, insistió, no va a ocurrir más.



“Cuando oigan sobre las duras llamadas telefónicas que estoy teniendo, no se preocupen”, comentó. “Son duras, tenemos que ser duros. Es hora de que seamos un poco duros”.