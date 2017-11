"Espero que mexicanos no paguen por el muro"

CIUDAD DE MÉXICO()

En momentos como este, cuando todo lo que tiene que ver con Donald Trump y Estados Unidos parece ir mal, México, gobierno y gente, harían bien en voltear a Balmedie, un pequeño pueblo en la Costa Nororiental de Escocia, para encontrar un poco de inspiración y esperanza.



Hasta esa pequeña localidad llegaron noticias que seguramente no hicieron feliz a Trump.



Los dos campos de golf que tiene el presidente estadounidense en Escocia reportaron pérdidas el año pasado por 25 millones de dólares. El más afectado fue el Turnberry Golf Links, en el condado de Ayrshire, en la Costa Oeste. Ahí, a Trump se le esfumaron de su cartera 23 millones de dólares, según la empresa, por los costos de remodelación del campo y del hotel que completa el complejo del magnate.



PERDIÓ MILLONES



Perdió los otros dos millones de dólares en el Trump International Golf Links, en Balmedie, donde la noticia fue recibida como la victoria que coronó una batalla desigual que los lugareños comenzaron a pelear contra Trump hace años. Uno de los protagonistas de esa batalla es David Milne. Sí, David, como el que enfrentó a Goliat.



Milne es un contratista privado de 53 años experto en la industria petrolera y de gas que ahora prueba suerte en la construcción y que vive a escasos metros del campo de golf de Trump.



En el techo de la casa donde vive con su esposa Moira, ondea todavía, junto a la bandera escocesa o Saltire, la Bandera Mexicana con la que Milne recibió a Trump el 18 de junio del año pasado. Ese día el magnate llegó a Balmedie para encabezar la pomposa inauguración de su campo de golf.



A su paso por el pueblo, recuerda Milne, Trump debió haber pasado por al menos 20 casas en las que ondeaban banderas tricolores. El pueblo quería dejarle claro al entonces candidato republicano a la Presidencia de EU que su solidaridad estaba con México.



Trump había querido comprar las tierras de varios de sus vecinos del campo de golf para hacer más grande la instalación.



Pero ellos no quisieron vender y entonces construyó muros alrededor de su terreno para borrar de la vista de los golfistas las casas locales, entre ellas la de Milne. A Trump se le ocurrió una gran idea: Enviarle a Milne y a sus vecinos la cuenta por la construcción de la valla. La misma receta que Trump quiere aplicar a los mexicanos: Construir un muro fronterizo, pero que paguen ellos.



EMPIEZAN LAS TÁCTICAS



Cuando los habitantes de Balmedie se negaron, Trump y su gente comenzaron a usar diferentes tácticas persuasivas: Construyeron bancos de tierra alrededor de las casas y sembraron árboles maduros, de hasta siete metros de altura para bloquear la vista al mar de los lugareños.



Luego trataron, sin éxito, de convencer a la autoridad local de que obligara a los vecinos a vender y finalmente acusaron a algunos propietarios de robarse su tierra y de dañar equipos de construcción que Trump tenía en el lugar.



Milne dice que la resistencia de sus vecinos seguramente le quitó atractivo a Trump International Golf Links, en Balmedie.



Este es un extracto de la entrevista que Milne concedió en su casa.



COMO A LOS MEXICANOS



Supongo que usted y sus vecinos pusieron las banderas mexicanas porque entendieron que Trump quería hacerles a ustedes lo mismo que quería hacerle a los mexicanos con el muro…



Sí, construyó una valla que yo no quería en mi casa y lo hizo sin consultarlo, en el lugar equivocado y me envió la factura. No pagué y espero que los mexicanos no paguen por el muro que Trump quiere construir contra sus deseos, en el lugar seguramente equivocado.



En México emocionó a muchosla noticia de lo que habían hecho usted y sus vecinos… poner a ondear la Bandera Mexicana.He recibido una gran cantidad de mensajes de México y los aprecio a todos. Sin embargo, es imposible responder individualmente a todos. Apreciamos su apoyo mi esposa, mis vecinos y yo. He vivido aquí 25 años, construí mi casa con mis propias manos y nadie me va a echar de un lugar privilegiado sólo por su provecho personal.



El hombre al que enfrentaron es hoy ya el Presidente de EU. ¿Se ha puesto más dura la batalla? Para ser honesto, ha disminuido la presión, nos están dejando solos. Parece que Trump está ocupado en otro lugar, esperando que le hagan juicio político.



¿De dónde le surgió la idea de poner en el techo de su casa la Bandera de México?



Una parte de mi casa fue una estación de guardacostas. Cuando yo la compré tenía ya una asta para colgar banderas. Cuando Trump construyó su campo de golf, lo construyó frente a mi casa, unos 30 metros más abajo del nivel de mi casa y a 180 metros más o menos de distancia.



Cuando lo escuché despotricar sobre la construcción de un ‘muro mexicano’ pensé: ‘Así me lo hizo a mí’, así que decidí hacer ondear una Bandera Mexicana junto con el Saltire [bandera escocesa] que ya estaba ondeando en el asta. Mi vecino hizo algo similar.



Trump visitó este lugar antes de las elecciones. Para llegar hasta su propiedad debió pasar por unas 20 casas que habían colocado banderas mexicanas en sus puertas o azoteas para que Trump las viera.



¿Sienten que le ganaron una batalla a Trump?



Sí, creo que sí, pero la guerra no ha terminado, todavía pasará algún tiempo antes de que podamos cantar victoria.