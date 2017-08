Trump anuncia proyecto que limitará la inmigración legal

WASHINGTON D.C. (AP)

El presidente Donald Trump anunció un proyecto de ley que impondrá nuevos límites a la inmigración legal y aseguró que será el cambio más significativo al sistema en medio siglo.



Trump dijo que con la medida, el sistema se “basará en los méritos” de inmigrantes que hablen inglés. Impediría el ingreso de personas que solo vivirían del bienestar social. No dio información para respaldar esta declaración.



Los autores del proyecto son los senadores republicanos David Perdue, de Georgia, y Tom Cotton, de Arkansas. Ambos acompañaron a Trump en la Casa Blanca para el anuncio del proyecto.



La represión de la inmigración ilegal ha sido una de las características salientes del gobierno de Trump, que ha intentado reducir los subsidios federales a las ciudades que se niegan a colaborar con el gobierno en la detención y deportación de los residentes sin autorización.



Pero también ha prometido enmendar el sistema de inmigración legal con el argumento de que los inmigrantes compiten con los nativos por los empleos.



Al apoyar públicamente el proyecto, Trump se colocó en el centro de los esfuerzos para reformar el sistema de inmigración legal y enfocarlo en la calificación con el fin de volver al país más competitivo, elevar los salarios y crear empleos.



Perdue y Cotton presentaron el proyecto en febrero. Enmendaría la ley de 1965 para reducir el número de inmigrantes legales, limitaría el número de personas en condiciones de obtener la residencia permanente para reunirse con sus familias que ya la poseen.



El proyecto reduciría el número de inmigrantes a la mitad y eliminaría un programa que otorga visas a países con tasas bajas de migración.



Cotton dijo a la prensa que el proyecto duplicaría el número de residencias disponibles para trabajadores altamente calificados y no afectaría otros programas para trabajadores calificados como las visas H1-B y H2-B. La Organización Trump ha solicitado decenas de visas H2-B para trabajadores extranjeros de los clubes privados de Trump como el Mar-a-Lago en Florida.



La Casa Blanca dijo que apenas uno de cada 15 inmigrantes llega debido a su calificación, y el sistema actual no da prioridad a los altamente calificados.



El secretario de Justicia Jeff Sessions dijo en un comunicado que la propuesta ayudará al país a establecer estándares más altos de ingreso.