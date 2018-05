Connecticut: Toma de rehenes deja varios lesionados tras explosión

NORTH HAVEN, Connecticut (AP)

El granero detrás de una casa en Connecticut explotó mientras la policía y un equipo SWAT estaban negociando con un hombre que había tomado como rehenes a su esposa y familia, dejando al menos cuatro oficiales heridos, dijeron las autoridades.



El oficial, Michael Freda, dijo que al menos cuatro elementos de la policía fueron llevados a un hospital, pero que ninguno había sufrido heridas que pusieran en peligro la vida en la explosión de un granero en la casa alrededor de las 20:30 horas.



"Esto comenzó tarde esta tarde con lo que aparentemente fue una llamada doméstica muy violenta", dijo Freda a Fox 61. “La policía intentaba sacarlo de la casa y tratar de calmar la situación. Luego las cosas empeoraron con una explosión ".



Dijo que los oficiales sufrieron cortes, abrasiones y hematomas. Fueron llevados al hospital de Yale New Haven, pero su condición exacta y la del sospechoso y su familia no se conocieron de inmediato.



La policía no dio a conocer de inmediato detalles sobre por qué estaban allí, pero emitió cierres de carreteras y pidió a las personas que eviten el área.



Los bomberos trabajaron para controlar el incendio más de una hora.



La policía estatal dijo que estaban ayudando a la policía de North Haven con la investigación.



North Haven está ubicado a las afueras de New Haven, hogar de la Universidad de Yale.



Está a 27 millas (43 km) al Sur de Hartford, la capital de Connecticut.