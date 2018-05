Trump reembolsó los 130 mil dólares pagados a Stormy Daniels

(AP)

El nuevo abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo el miércoles que Trump le reembolsó a su abogado personal Michael Cohen un monto de 130 mil que él le pagó a la estrella porno Stormy Daniels, contradiciendo directamente las declaraciones pasadas del presidente.



Durante una aparición en "Hannity" de Fox News Channel, Giuliani señaló que el dinero había sido "canalizado" a través del bufete de abogados y que el presidente lo pagó".



Al preguntársele si Trump sabía sobre el acuerdo, Giuliani dijo: "Hasta donde yo sé, no sabía nada de los detalles. Pero él sabía sobre el arreglo general, que Michael se encargaría de cosas como esta, como yo cuido cosas como esta para mis clientes. No los cargo con cada cosa que se presenta. Estas son personas ocupadas".



Trump dijo a los periodistas hace varias semanas que no sabía del pago de 130 mil dólres a Daniels como parte de un acuerdo de confidencialidad que firmó días antes de las elecciones presidenciales de 2016.



Cuando se le preguntó a bordo del Air Force One si sabía sobre el pago, Trump dijo rotundamente: "No". Trump también declaró que no sabía por qué Cohen había hecho el pago o de dónde había sacado el dinero.



Giuliani, quien se unió al equipo legal de Trump el mes pasado, dijo que el presidente había reembolsado a Cohen durante varios meses, indicando que los pagos continuaron por lo menos durante la transición presidencial, si no en su presidencia.