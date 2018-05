Trump pierde a otro abogado en Rusiagate; contrata a ex defensor de Bill Clinton

WASHINGTON D.C. (AP )

El abogado de la Casa Blanca Ty Cobb se retirará a finales de este mes, dijo el miércoles la Casa Blanca, sacudiendo aún más el equipo jurídico del presidente Donald Trump en momentos en que el mandatario intensifica sus ataques a la investigación del fiscal especial sobre interferencia rusa en las elecciones.



Cobb, que participa en la defensa de la Casa Blanca en la pesquisa del fiscal especial Robert Mueller, le informó al jefe de despacho de la Casa Blanca John Kelly la semana pasada que se retirará al final de mayo.



La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders dijo que Cobb había estado discutiendo el asunto por “varias semanas”.



Sanders dijo en una declaración que el veterano abogado de Washington Emmet Flood, que representó al presidente Bill Clinton en su proceso de juicio político, representará a Trump en la pesquisa.



Cobb no representó personalmente al presidente, pero era un asesor clave, coordinando los contactos del presidente con el equipo de Mueller. Su retiro se produce en momentos en que el equipo personal de abogados del presidente ha estado negociando los términos de una posible conversación de éste con los fiscales.



Llega además un día después que uno de los abogados personales de Trump, John Dowd, le confirmó a The Associated Press que el equipo de Mueller ponderó en marzo la posibilidad de emitir una citación para Trump, una idea extraordinaria que trataría de forzar al presidente a declarar bajo juramento.



Dowd dijo que el equipo de Mueller habló del asunto durante una reunión con el equipo legal de Trump cuando se negociaban los términos de la posible entrevista con el presidente.

Dowd dejó el equipo legal de Trump hace más de un mes.