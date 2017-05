¿Hay nuevos fondos para muro en presupuesto?

WASHINGTON D.C. (AP )

El gobierno federal buscó el martes defender su acuerdo presupuestario con el Congreso, y afirmó que es el comienzo de la promesa del presidente Donald Trump para construir un “hermoso y gran muro” en la frontera con México, sin embargo, afirma más de lo que el pacto en realidad provee.



Una muestra de las declaraciones:



TRUMP: “Incluye un veloz reemplazo de las cercas y bardas defectuosas e inefectivas por una barrera impenetrable”, dijo el mandatario durante una ceremonia en el Jardín de las Rosas. “Y pondremos nuevos muros en ciertas zonas. Destinaremos una enorme cantidad de dinero para arreglar las estructuras existentes con las que contamos, algunas de las cuales podemos mantener en el futuro.



Se encuentran en buen estado, pero necesitamos ponerlas al más alto nivel. Lo haremos con este pago. Y no se equivoquen, comenzaremos a levantar el muro, y mantendremos fuera a los pandilleros, criminales, y traficantes de drogas y personas que amenazan a nuestros ciudadanos y nuestra seguridad”.



El director de presupuesto, MICK MULVANEY: “Y lo construiremos”, dijo durante un informe. “Contamos con varios cientos de millones de dólares para reemplazar la malla ciclónica con una valla de acero de 6 metros (20 pies) de altura. Hay varios cientos de millones de dólares para nosotros en la propuesta. Hay varios cientos de millones de dólares para que construyamos paredes de dique a lo largo de la frontera sur. Como muchos de ustedes que siguen el tema saben, algunas de nuestras áreas más vulnerables son lugares a lo largo de los ríos, en donde necesitamos desesperadamente diques para brindar la protección que necesitamos en la frontera Sur”.



LOS HECHOS: El acuerdo para mantener al gobierno en operación hasta septiembre no cuenta con fondos para construir ningún nuevo cercado o muros a lo largo de los casi tres mil 200 kilómetros (dos mil millas) de frontera con México. El pacto provee 772 millones de dólares para seguridad fronteriza, fondos que pueden utilizarse para reparaciones de las cercas o barreras que impiden el paso de vehículos que ya existen, y que se extienden a lo largo de poco más de mil 046 kilómetros (poco más de 650 millas) en Texas, Nuevo México, Arizona y California.



La mayoría de las barreras y cercas que existen se construyeron bajo el gobierno de Bush como parte de la Ley de Bardas Seguras de 2006, aunque parte de la construcción se finalizó durante el mandato de Obama.



MULVANEY: “Hay fondos en este acuerdo para construir cientos de millones de dólares de esto para reemplazar esto”, dijo mientras señalaba imágenes que muestran una nueva barda de acero que reemplaza vallas que se extienden a lo largo de la frontera de Nuevo México, a las afueras de El Paso, Texas. “Con eso contamos en este acuerdo, y es lo que los demócratas no quiere que sepan. Esto es lo que se hará”.



LOS HECHOS: Las bardas de acero se levantarán en el sector de la Patrulla Fronteriza de El Paso. Pero dicho proyecto fue aprobado e iniciado por el gobierno de Obama. De hecho, reemplaza vallas que preceden a la ley de 2006 que requirió la construcción de cientos de kilómetros (millas) de nuevas cercas a lo largo de la frontera.



MULVANEY: “Pueden hablar con el Departamento de Seguridad Nacional sobre los detalles, pero se ha registrado una pronunciada disminución de ataques a nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza en donde se puede ver a través de los muros, porque nadie les lanza nada por encima”, dijo durante el informe, al señalar imágenes de las barreras fronterizas preexistentes.



LOS HECHOS: Los ataques contra agentes fronterizos van en aumento y no en descenso. La mayoría de las bardas que existen en la frontera permiten la visibilidad y eso no ha detenido las agresiones contra los agentes. El mes pasado, el entonces jefe de la Patrulla Fronteriza, Ron Vitiello, dijo durante una conferencia de seguridad realizada en San Antonio, Texas, que las agresiones se han incrementado en casi 200%.