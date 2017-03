Argentina convoca a huelga internacional de mujeres

BUENOS AIRES, Argentina(AP )

Las mujeres argentinas no quieren flores ni cajas de bombones el próximo 8 de marzo. Quieren más derechos, cobrar igual salario que los hombres y que las dejen de asesinar.



Con estas demandas, entre muchas otras, dirigentes sociales, políticas y gremiales, feministas y activistas convocaron a una huelga internacional de mujeres para el próximo miércoles, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, y que al momento ha logrado la adhesión de 45 países.



"Este 8 de marzo ya no habrá flores para nosotras, habrá paro y movilización", reza el texto de la convocatoria a cargo del colectivo "Ni una menos", un movimiento de mujeres de la cultura y la comunicación que impulsó manifestaciones multitudinarias callejeras en Buenos Aires en los dos últimos años en reclamo de acciones urgentes contra una creciente ola de feminicidios.



En promedio, una mujer es asesinada cada 30 horas en Argentina. La estadística proviene de organizaciones civiles, ya que no hay relevamientos oficiales.



La huelga, que cuenta con el respaldo de las dos principales centrales obreras del país, arrancará al mediodía con un "ruidazo" de inicio (bocinas, aplausos o alarmas) y en cada ámbito laboral las mujeres decidirán la metodología, que puede ir desde el cese total de actividades, paro activo, asambleas y jornada de reflexión y debate, entre otras.



"La agenda de las mujeres es una agenda urgente porque no toleramos más la violencia machista y tampoco las inequidades económicas", afirmó Marta Dillon, periodista y una de las voceras de la convocatoria durante una rueda de prensa el jueves en un hotel de la capital argentina. "Va a ser un paro efectivo, un paro activo que dará comienzo el 8 de marzo, que nosotras queremos señalar como el primer día de los días por venir".



En Buenos Aires, la jornada de lucha concluirá con una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, frente al palacio de gobierno.



"Vamos por el ruidazo, por hacernos sentir. Este colectivo nos une a todas las mujeres, no sólo en este país sino que trasciende las fronteras. Este colectivo dice que no vamos a ser sumisas, no vamos estar solamente de duelo, vamos a levantar la mano y salir a pelear por nuestros derechos", arengó Claudia Ormachea, representante del sindicato de empleados de bancos. La gremialista apuntó también que las mujeres trabajadoras "somos las de menores salarios, somos las más despedidas, somos las más discriminadas, somos las que tenemos menos posibilidades de llegar a los cargos...el techo de cristal se tienen que romper. Tenemos que tener igualdad".



Entre las convocantes se encontraba Laura, hija de Berta Cáceres, quien fue una activista ambiental asesinada en Honduras el año pasado. "Paramos por justicia para ella y para todas las compañeras asesinadas por defender los bienes de la naturaleza. Paramos también por las vidas de las compañeras que están peligrando hoy en América Latina, para que la tierra tiemble también de indignación por nuestras compañeras asesinadas por el patriarcado que hoy estamos viviendo".



La protesta también demandará el derecho al aborto legal y que se declare emergencia nacional contra la violencia de género.