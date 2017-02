Pelosi: Principal asesor de Trump es "supremacista blanco"

WASHINGTON D.C. (AP )

Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, calificó el jueves como "supremacista blanco" al líder estratega del presidente Donald Trump, y dijo que no tiene nada que hacer en el Consejo de Seguridad Nacional.



En su conferencia de prensa semanal, Pelosi no mencionó a Steve Bannon por su nombre, pero se estaba refiriendo al ex director de Breitbart News, un sitio web conservador.



"Lo que está haciendo a Estados Unidos menos seguro es tener un supremacista blanco como miembro permanente del Consejo de Seguridad Nacional, mientras que al jefe del Estado Mayor Conjunto y al director de Inteligencia Nacional les dicen: 'No llamen, nosotros les llamamos''', enfatizó Pelosi.



"Es sorprendente", agregó la legisladora. La Casa Blanca no respondió una solicitud de comentario de The Associated Press.

Trump convirtió a Bannon en un miembro regular del poderoso Comité de Directores del consejo, lo cual también le permite asistir a las reuniones del pleno del consejo.



El presidente además dejó al jefe del Estado Mayor Conjunto y al director de Inteligencia Nacional fuera de sus posiciones como miembros regulares del Comité de Directores, y sólo podrán asistir a las reuniones cuando "se vayan a discutir asuntos concernientes a sus responsabilidades y experiencia", según un memorándum de Trump.



Bajo la conducción de Bannon, Breitbart creció hasta convertirse en una de las voces más poderosas de la derecha del país.



Los críticos han acusado a Bannon de haber permitido que el sitio de Internet se convirtiera en una plataforma para nacionalistas blancos, una acusación que Bannon ha refutado.



Como estratega de Trump, Bannon tiene mucha influencia sobre la agenda de gobierno, incluido el decreto para suspender el programa de refugiados de Estados Unidos.



El Consejo de Seguridad Nacional asesora al presidente sobre política exterior, militar e interna, en relación a la seguridad de la nación.



Por ley, el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, el secretario de Defensa y el de Energía son miembros. También por ley, el presidente del Estado Mayor Conjunto y el director de Inteligencia Nacional son asesores del consejo.