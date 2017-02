Premios Nobel de Paz critican política migratoria de Trump

BOGOTÁ, Colombia(AP )

El optimismo de una Colombia que recibió a ganadores del Premio Nobel de la Paz y recientemente firmó un acuerdo que acabó con medio siglo de enfrentamiento armado fue ensombrecido por las críticas a la política migratoria de Donald Trump.



"La mayoría de nosotros está a la expectativa de lo que puede pasar en el país más poderoso de nuestro continente, los Estados Unidos de América, un país donde la insensatez, la xenofobia y el odio han crecido de una forma espeluznante", dijo el ex presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien ganó el Nobel en 1987 por sus esfuerzos de paz en Centroamérica, que llevaron a un acuerdo de paz en Guatemala ese mismo año.



"No podemos aislar a los musulmanes porque tienen otra religión, señor Trump", dijo a su vez la periodista yemení, Tawakkul Karman, ganadora del premio en 2011 por su lucha por los derechos de las mujeres. "Queremos terminar esta discusión de violencia y de racismo", agregó en referencia a las recientes medidas de Trump en materia migratoria.



Casi 30 laureados por sus contribuciones para finalizar conflictos o unificar sociedades debatirán hasta el sábado en Bogotá sobre los retos de que enfrenta el mundo. El líder político, Mohamed El Baradei, de Egipto; el activista por los derechos de los niños en India, Kailash Satyarthi, o la iraní Shirin Ebadi serán algunos de los participantes en el encuentro.



"Nos decían 'denle una oportunidad' a Trump. Yo no sé cómo se le da una oportunidad a un hombre que ha usado la violencia, el racismo y sexismo durante la campaña para convertirse en presidente", afirmó el miércoles Jody Williams, una activista estadounidense galardonada por su trabajo en favor de la prohibición del uso de minas antipersona, justamente en el país con más armas de ese tipo después de Afganistán.



"Ahora Colombia se enfrenta a un nuevo mañana, a esa primavera de la esperanza... Pero sabemos también que la firma del acuerdo es sólo el principio", dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos en su discurso inaugural de la cumbre, que coincide con el inicio del desarme de unos 6 mil miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tras un acuerdo de paz que acabó un conflicto iniciado en 1964.



El mandatario recibió el premio Nobel en diciembre por sus empeños en terminar ese enfrentamiento armado. Santos no se refirió a su homólogo estadounidense, pero sí reafirmó la existencia del cambio climático, algo que Trump pone en duda.



Este mismo martes, la segunda guerrilla del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) liberó a un secuestrado clave para iniciar también un diálogo de paz.