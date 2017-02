Busca Trump acelerar proceso de renegociación del TLC

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo énfasis este jueves en sus "serias preocupaciones" sobre el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (Tlcan) con México y Canadá, y subrayó su intención de acelerar" las conversaciones para que sea renegociado.



De acuerdo a información de EFE, Trump señaló que será Wilbur Ross, su nominado para dirigir el Departamento de Comercio, quien se encargará de "liderar estas negociaciones".



"El acuerdo ha sido un desastre para nuestros empleos y nuestro país (...). No me importa si es una renovación o un nuevo acuerdo pero tenemos que hacer que sea justo", agregó el presidente estadounidense.



Trump reconoció, no obstante, que el acuerdo "cuenta con unos límites reglamentarios" para iniciar la renegociación, pero aseguró que le gustaría "acelerar el proceso".



En este sentido, adelantó que el objetivo "es añadir una F al acuerdo (denominado NAFTA en sus siglas en inglés), en referencia a la primera letra de la palabra libre" (free, en inglés) y "justo" (fair, en inglés).



Las críticas a los acuerdos comerciales internacionales, especialmente al TLCAN sellado en 1994 con México y Canadá, fueron una constante por parte de Trump durante la campaña electoral y ha insistido en esta cuestión desde su toma de posesión el pasado 20 de enero.