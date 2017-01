Chocan minibús y camioneta en Tailandia; 25 muertos

BANGKOK, Tailandia (AP)

Una furgoneta de transporte público y una camioneta de carga colisionaron y se incendiaron el lunes en una carretera en el Este de Tailandia, con saldo de 25 muertos, dijeron las autoridades.



La furgoneta perdió el control, cruzó una mediana y chocó con la camioneta pick up que iba en sentido contrario, dijo el proyecto Información de Accidentes Viales Pro Cultura de Seguridad de Transito, que compila informes electrónicos de aseguradoras.



Veinticinco personas perdieron la vida y dos sobrevivieron a la colisión, dijo Dusadee Kunchorn Na Ayutthaya, director de la policía del distrito Ban Bung en la provincia de Chonburi.



“Accidentes como estos no deberían ocurrir, pero sucedió”, dijo Dusadee.



Ambos conductores murieron.



La policía no había entrevistado aún a los sobrevivientes pero investigaba las causas de lo sucedido.



Tailandia tiene una de las tasas de accidentes fatales de tránsito más altas en el mundo.