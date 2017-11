Se reporta tiroteo en tienda Walmart de Colorado

(GH)

Múltiples personas recibieron disparos este miércoles dentro de un Walmart en un suburbio de Denver, dijo la policía local.La policía en Thornton, Colorado, no dio a conocer ninguna información sobre ninguna de las víctimas y no estaba claro si un agresor había sido puesto bajo custodia. Thornton está a unos 16 km al Noreste de Denver."Aún estamos tratando de determinar cuáles son sus condiciones (de los afectados)", dijo a Reuters el oficial Víctor Ávila, del departamento de policía de Thornton.La tienda había sido evacuada por clientes y empleados que huyeron después del tiroteo, declaró Ávila.Los informes de disparos ocurrieron poco antes de las 17:30, dio a conocer un portavoz de la policía al canal local 9NEWS en Denver.Las imágenes de la televisión local mostraron varios carros de policía y ambulancias que rodeaban la tienda, con luces intermitentes.Los medios locales informaron que una persona fue asesinada a tiros, mientras que otra resultó gravemente herida.Se informó que la policía estaba buscando a dos sospechosos.Un empleado, que no fue identificado, dijo a los medios locales que escuchó al menos cinco o seis disparos."Empecé a escuchar ruidos fuertes y seguí adelante. Todos bajaron, todos gritaban ...", declaró.