Atacante de NY dejó carta mencionando al EI

NUEVA YORK, EU(AP )

El inmigrante uzbeko acusado de arrollar a numerosas personas en Nueva York había dejado una carta escrita a mano con referencias al grupo Estado Islámico, en la que señalaba ser fanático islamista en Estados Unidos, informó el gobernador del estado el miércoles.



Detectives, entretanto, estaban en el hospital al lado del sospechoso, Sayfullo Saipov, tratando de interrogarle sobre el crimen en que al parecer usó una camioneta para arrollar a ciclistas y peatones el martes, dejando ocho muertos y 11 heridos, dijo una fuente policial.



Añadió que Saipov, de 29 años, estaba lúcido tras haber sido sometido a cirugía por los balazos que recibió del policía en el lugar, dijo el funcionario que pidió no ser identificado.



La camioneta había sido alquilada de Home Depot. En su interior los detectives hallaron una nota con alusiones al EI.



El gobernador Andrew Cuomo calificó al individuo de “cobarde depravado” que intentó sembrar el terror en la ciudad. No dio más detalles sobre el contenido de la carta.



“Está asociado con el EI y fue asumió doctrinas radicales una vez que llegó a estados Unidos”, dijo Cuomo a la cadena de noticias CNN. "No es la primera vez que ocurre, se trata de un fenómeno internacional”.



En varios incidentes terroristas recientes alrededor del mundo, se ha determinado que los agresores estaban inspirados por la ideología de ese grupo violento pero que no habían recibido órdenes de ellos.



Fuentes policiales dijeron que el atacante era de Uzbekistán y que vino legalmente a Estados Unidos en el 2010. Tiene licencia de conducir de Florida pero al parecer vivía en Nueva jersey.



Según documentos oficiales, Saipov era camionera que fundó un par de empresas de transporte en Ohio. Era también chofer de Uber.



Mirrakhmat Muminov, de 38 años y de Stow, Ohio, dijo que conoció a Saipov porque eran ambos camioneros uzbekos. Dijo que Saipov era combativo, a quien le iba mal en el trabajo y “no estaba contento con su vida”.



Muminov dijo que Saipov perdió la póliza de seguro de su camión porque no pudio pagar las altas primas luego de recibir varias multas de tránsito, y que ya no conseguía empleo. Muminov dijo que el motor del camión de Saipov estalló hace unos meses en una carretera en Nueva Jersey.



Agregó Muminov que Saipov solía protagonizar discusiones con familiares y amigos, incluso sobre temas menores, como si debía ir a un picnic con la comunidad uzbeka.



"Tenía la costumbre de discutir con todo el mundo, nunca fue parte de la comunidad. Siempre estaba solo, nunca respetaba a los ancianos, nunca respetaba a la comunidad”, dijo Muminov.



Añadió que Saipov solía discutir sobre política, inclusive sobre Israel. Nunca mencionó al EI, dijo, pero se notaba que tenía puntos de vista radicales.



El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, calificó al atacante como un “acto terrorista particularmente cobarde”. El conductor, que fue identificado por las autoridades como un inmigrante uzbeko, está en estado crítico pero se espera que sobreviva tras recibir disparos de la policía en el abdomen.



El individuo atropelló a quienes circulaban por una ciclovía próxima al World Trade Center, blandiendo pistolas falsas y gritando “Alá Akbar”, la frase en árabe para “Dios es grande”.



Un tramo de poco más de tres kilómetros (dos millas) de la autopista que lleva al centro de Manhattan estaba cerrado por las pesquisas. Las autoridades catearon además una vivienda en Nueva Jersey y una camioneta estacionada ante una tienda Home Depot en Nueva Jersey.



Tanto la policía como el FBI exhortaron a la ciudadanía a revelar cualquier información, incluso fotos o video, que puedan tener sobre el incidente o sobre el atacante.



El ataque recuerda la estrategia sugerida por la milicia extremista Estado Islámico a sus seguidores. Aunque las autoridades no culparon a ningún grupo en concreto del ataque, el presidente del país, Donald Trump, criticó a EI y dijo "¡basta!" y "¡No en Estados Unidos!" en un mensaje en Twitter.



Las autoridades registraban a primera hora del miércoles Paterson, un vecindario de Nueva Jersey donde vivía el sospechoso, donde acordonaron un edificio de departamentos y registraron un garaje.



Trump culpó el miércoles en un tuit a una medida que permitía la entrada de inmigrantes al país por el ataque.



En un mensaje en Twitter, el mandatario dijo que el conductor del camión que arrolló a los peatones "entró en nuestro país gracias al llamado ‘Programa de Visas por Diversidad’, una obra de Chuck Schumer", en referencia al senador demócrata.



Poco después, Schumer respondió que Trump está "politizando y dividiendo al país, igual que siempre hace en momentos de tragedia nacional”.



El origen de las víctimas mostró el carácter cosmopolita de la ciudad y el atractivo que despierta entre los turistas: Uno de los fallecidos era belga y cinco más procedían de Argentina y estaban celebrando el 30mo aniversario de su graduación. Entre los heridos había estudiantes y personal de una escuela cercana, que estaban en un autobús escolar contra el que el agresor chocó.