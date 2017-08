Odebrecht pagará multa de 220 millones de dólares a Panamá

PANAMÁ (AP )

Odebrecht se comprometió a pagarle a Panamá una multa de 220 millones de dólares y a suministrar información de los panameños vinculados al escándalo de sobornos entregados por el gigante brasileño como parte de un acuerdo de colaboración, anunció el martes la fiscal general.



La procuradora general Kenia Porcell dijo en rueda de prensa que el acuerdo se alcanzó el 26 de julio, y expresó su esperanza de que ayude a dar resultados en poco tiempo. En Panamá crecen las presiones para que se investigue con rapidez y se revelen los nombres de políticos y empresarios sobornados por la empresa de la construcción en un escándalo que salpica a una decena de países latinoamericanos.



Por la tarde, varios centenares de personas realizaron la llamada “Marcha contra la impunidad” hasta la sede de la procuraduría, al tiempo que sostenían una amplia pancarta con la frase “Cárcel a los corruptos”.



Porcell explicó que, del monto total de la multa, 100 millones representan la sanción a Odebrecht por utilizar el centro financiero panameño para mover el dinero de los sobornos, con lo que habría incurrido en blanqueo de capitales. Además, la empresa compartirá declaraciones de ejecutivos procesados en Brasil que tengan que ver con los sobornos pagados en Panamá, agregó la fiscal.



Un acuerdo de culpabilidad alcanzado a fines del año pasado entre Odebrecht y las autoridades judiciales de Estados Unidos estableció que la constructora pagó más de 700 millones de dólares en sobornos para hacerse de contratos jugosos en una decena de países latinoamericanos y algunos de África. En el caso de Panamá, donde Odebrecht ganó contratos por más de 9 mil millones de dólares desde 2004 a la fecha, se reportó que pagó 59 millones en sobornos entre 2010-2014, en que gobernaba Ricardo Martinelli.



Los críticos de la procuradora Porcell cuestionan el hermetismo con que se realizan las investigaciones y le reprochan que algunos países ya sancionaron a Odebrecht desde hace un buen rato. En República Dominicana, por ejemplo, hay varios detenidos vinculados con los sobornos.



Exigen al mismo tiempo que las investigaciones abarquen las tres últimas administraciones y que se averigüe acerca de algunos señalamientos de que el actual mandatario Juan Carlos Varela recibió aportes de Odebrecht para su campaña a la presidencia en 2014.



Varela ha rechazado que haya recibido dinero de la constructora para alcanzar el poder, y el martes respaldó el acuerdo de colaboración.



“No nos vamos a dejar engañar”, dijo durante la marcha Miguel Antonio Bernal, un profesor universitario y dirigente de los grupos anticorrupción, en alusión al acuerdo. El monto de “la sanción es un insulto a la dignidad e inteligencia de los panameños”.



Porcell subrayó que hasta el momento, y sin acuerdo alguno con la empresa, su despacho abrió 26 investigaciones en que ha imputado por corrupción y blanqueo de capitales a 43 personas —entre ellos 24 panameños, 13 brasileños, dos andorranos, un peruano, un uruguayo y un británico—, y ha localizado alrededor de 56 millones de dólares en efectivo y bienes producto de la red de corrupción.



Refirió que entre los vinculados figuran familiares de altos funcionarios de anteriores gobiernos y del actual, aunque se resiste a identificarlos para no afectar las investigaciones, según argumenta. No obstante, entre ese grupo se menciona en los medios a dos hijos del ex presidente Martinelli —antecesor de Varela— contra quienes existen órdenes de detención internacional.



No hay ningún detenido por los sobornos hasta el momento.