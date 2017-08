Campaña era demasiado torpe como para conspirar: Kushner

WASHINGTON D.C. (AP)

La campaña de Donald Trump era tan caótica y organizada que no hubiera podido conspirar con Rusia, declaró el yerno de Trump, Jared Kushner.



En declaraciones a un grupo de pasantes en el Congreso el lunes, Kushner respondió a una pregunta sobre la investigación que está llevando a cabo el fiscal independiente Robert Mueller sobre la posibilidad de que Rusia ayudó a la campaña de Trump a ganar las elecciones.



ForeignPolicy.com fue el primer medio de comunicación que publicó los comentarios, que iban a ser en confidencia.



"Ellos creen que conspiramos, pero no podíamos ni coordinar con nuestras oficinas locales", dijo Kushner, según el website.



Un asesor legislativo demócrata enterado del encuentro, y que pidió no ser identificado, confirmó las declaraciones de Kushner.



Kushner le dijo además a los pasantes que la Casa Blanca no tiene idea de a dónde llegará investigación de Mueller. Manifestó que jamás pensó meterse en política y por eso no apuntó con detalles sus contactos con funcionarios extranjeros, algo que se le está exigiendo para tener acceso a contenido confidencial.



Su encuentro con los estudiantes es parte de un programa anual en que figuras destacadas son invitadas a hablar. Los organizadores del evento inicialmente pidieron a los practicantes escribir sus preguntas para que Kushner las escoja y las responda. Pero el asistente dijo que Kushner insistió en recibir las preguntas en vivo y no tuvo reservas en responderlas.



Kushner se reunió en privado en el Congreso con los miembros de las comisiones de asuntos de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes. Admitió que se reunió cuatro veces con funcionarios rusos antes y después de las elecciones, pero insistió en que no tenía “nada que esconder”.



Horas antes de reunirse en privado con las comisiones legislativas, Kushner difundió un comunicado de 11 páginas donde detalla las cuatro reuniones que tuvo con funcionarios rusos. Aseguró que eran todos encuentros rutinarios o insignificantes, y que no los mencionó en las planillas para obtener acceso a información reservada por error de un subalterno.



Kushner se describió como un novato en la política que recién está aprendiendo a coordinar “miles de reuniones e interacciones” como parte de sus funciones.