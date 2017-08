Fox News y Trump tramaron para sacar noticia falsa

NUEVA YORK, EU(AP)

Uno de los investigadores del asesinato del activista demócrata Seth Rich dice que Fox News conspiró con el gobierno de Donald Trump para hacer creer que la muerte tuvo que ver con el robo de correos electrónicos por parte de WikiLeaks.



El investigador, Rod Wheeler, está demandando a Fox por difamación. En la demanda, presentada el martes en Nueva York, se detalla una asombrosa trama en que allegados de Trump conspiran para publicar una noticia falsa al fin de distraer la atención del público con respecto a las investigaciones sobre los vínculos de Trump con el gobierno ruso, y se da la imagen de una importante organización noticiosa dispuesta a dejar que un presidente vea su reportaje antes de sacarlo al aire.



Fox calificó de “completamente errónea” la denuncia de que el reportaje de la reportera Malia Zimmerman fue publicado para desviar la atención del asunto ruso. El director de noticias de Fox, Jay Wallace, dijo que el asunto está siendo investigado y que no hay evidencia alguna de que las declaraciones de Wheeler fueron malinterpretadas.



La Casa Blanca no ofreció comentario alguno por el momento.



Wheeler, un comentarista pagado por Fox que investigó el asesinato de Rich a solicitud de la familia, había sido incluido en el caso por Ed Butowsky, un texano partidario de Trump que salía por Fox con frecuencia, dice la demanda. Butowsky estaba empeñado en establecer un vínculo entre Rich, miembro del Comité Nacional Demócrata asesinado en julio del 2016 en lo que la policía calificó de un intento de robo, y el escándalo de WikiLeaks.



En un reportaje publicado el 16 de mayo en el portal de internet de Fox, Wheeler sale diciendo que hubo contactos entre Rich y WikiLeaks, la organización que publicó emails del Comité Nacional Demócrata para perjudicar la campaña de Hillary Clinton.



Además se le cita erróneamente diciendo que alguien — quizás algún demócrata o algún funcionario de la campaña de Clinton — estaba impidiendo la investigación sobre el homicidio de Rich.



Dos días antes de que Fox publicó el artículo, Butowsky le dijo a Wheeler en una conversación telefónica que Trump había leído el artículo y quería que lo publicasen inmediatamente, dice la demanda.



Butowsky no hizo declaraciones de inmediato.



Wheeler dijo que se le participó que sus comentarios falsos fueron incluidos en el reportaje porque así lo quiso Trump. También dijo que él y Butowsky se reunieron en un momento con el entonces secretario de prensa de la Casa Blanca Sean Spicer y que le mostraron a Spicer los apuntes usados para la investigación de Wheeler. Spicer pidió que se le mantenga informado sobre el proceso, según la demanda.