Gobierno no puede revocar DACA a mexicano

SEATTLE(AP)

El gobierno de Estados Unidos no puede revocar por el momento la inscripción de un mexicano en el DACA, dijo el martes un juez federal, quien solicitó mayor información a los abogados para emitir un fallo preliminar.



Daniel Ramírez Medina, de 25 años, atrajo la atención internacional la semana pasada, cuando el gobierno le canceló su estatus en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (que protege a algunos inmigrantes de la deportación y les concede permisos de trabajo) y lo puso en procedimiento de deportación, aunque no tenía antecedentes penales.



Su arresto es representativo de la erosión que han tenido las protecciones del DACA en el gobierno de Trump, y los tribunales han bloqueado las medidas del gobierno para rescindir el programa. Debido a uno de esos fallos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) restauró el mes pasado el estatus de Ramírez en el DACA, pero le notificó de inmediato que la agencia tenía pensado anulárselo de nuevo porque estaba acusado de tener vínculos con pandillas, aunque un juez de inmigración había determinado que tales acusaciones eran falsas.



Con ese telón de fondo, el juez federal Ricardo S. Martinez efectuó una audiencia el martes en Seattle. Los abogados de Ramírez solicitaron al juez que impida al gobierno rescindir las protecciones concedidas a su cliente o que deje de afirmar que ha estado involucrado con pandillas.



Sin embargo, los abogados del gobierno insistieron en que tales medidas podrían ser prematuras o injustificadas. Jeffrey Robins, del Departamento de Justicia, dijo que aunque el Uscis ha notificado a Ramírez que pretende quitarle el beneficio del DACA, no lo ha hecho, y por lo tanto, no hay una decisión definitiva de la agencia que los abogados de Ramírez puedan impugnar.



Ramírez tiene hasta el 7 de mayo para contestar al último intento del gobierno de revocar su inscripción en el DACA, y una decisión definitiva sería anunciada poco después.



Incluso con ese plazo, el juez dijo que otro obstáculo técnico quizá le impida conceder el fallo solicitado por Ramírez. El joven pidió inicialmente a la corte que le restaurara su estatus del DACA. El gobierno ya lo hizo, aun si tiene previsto revocarlo de nuevo.



Martinez solicitó a los abogados que le provean mayor información sobre si en esta etapa sería procesalmente adecuado que acepte las nuevas peticiones de Ramírez.



Los abogados de Ramírez solicitaron al juez que no pierda de vista la difícil situación que enfrenta su cliente. Lo detuvieron en una casa en un suburbio de Seattle cuando los agentes fueron a arrestar a su padre. Los agentes insistieron en que tenía el tatuaje de una pandilla _aunque se trataba del nombre de su ciudad de origen en México_ y que reconoció tener vínculos con pandillas, lo que él niega.



Ramírez aprobó en tres ocasiones las revisiones de antecedentes para acceder al DACA; el gobierno no presentó pruebas que corroboraran su implicación con pandillas, y en una audiencia en una corte de inmigración, un abogado del gobierno reconoció no tener indicio de que el mexicano representara un peligro para la seguridad pública.