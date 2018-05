Comey: Ataques de Trump al FBI vulneran seguridad de EU

WASHINGTON D.C. (AP )

Los ataques políticos del presidente Donald Trump al FBI atentan contra la seguridad de Estados Unidos porque socavan la confianza del público en que el organismo es una institución “honesta, competente e independiente”, dijo el director destituido James Comey a The Associated Press el martes.



En entrevista telefónica, Comey consideró lógico que el fiscal especial Robert Mueller quisiera entrevistar a Trump. Por otra parte, descartó presentarse como candidato a algún cargo electivo y dijo que, como jefe, se hacía en parte responsable de la confusión que reina en torno al FBI desde hace meses.



Es evidente, dijo Comey, que los ataques mordaces del presidente y sus requerimientos de que el FBI investigue a algunos de sus opositores políticos afectan la seguridad pública “de mil maneras distintas”, sobre todo si las víctimas de crímenes dejan de creer que un agente que llama a su puerta viene a ayudarlos o ponen en duda las declaraciones de un agente en un juicio.



“En la medida que se ha producido una disminución marginal de su credibilidad en esa puerta, en ese tribunal y en mil maneras distintas, su eficacia se ve perjudicada. Por eso es duro”, dijo Comey. “Usted no podrá verlo, pero la lógica me dice que está ahí, por eso es tan importante que lo eliminemos como cultura política”.