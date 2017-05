Comer una manzana al día previene la obesidad

(Tomada de la Red)

Una manzana al día puede mantenernos alejados de la obesidad, según un nuevo estudio de la Escuela de Ciencias de la Alimentación de la Universidad Estatal de Washington (EEUU) y que recoge la revista Food Chemistry.







Muchos estudios han constatado las bondades de las manzanas para nuestra salud pero, se trata de la primera vez que examinan de cerca cómo los compuestos bioactivos de las manzanas que no se absorben durante la digestión (como los polifenoles y la fibra dietética), afectan a las bacterias del intestino que no hacen sino reforzar el sistema imunitario y ayudar en el mantenimiento de nuestro peso.







¿Todas las manzanas producen este efecto? Según los investigadores, los efectos de estos compuestos bioactivos varían según las distintas clases de manzanas. Así, las manzanas Granny Smith (o manzana verde) superan a las variedades Braeburn, Fuji, Gala, Golden Delicious o Red Delicious McIntosh.







Para llegar a estos resultados, los expertos analizaron los compuestos bioactivos de siete variedades diferentes de manzanas para ver cómo afectaban a las bacterias intestinales de un grupo de ratones de laboratorio con obesidad inducida mediante dieta. Descubrieron que, en comparación con el resto de variedades de manzana, las manzanas verdes tuvieron el efecto más beneficioso sobre los ratones.







Un desequilibrio en las bacterias intestinales, determinadas por todo lo que comemos cada día, puede causar inflamación crónica que conduce a la diabetes pero, según el estudio, el restablecimiento de este equilibrio puede solucionarse consumiendo una manzana verde cada día.







“Sabemos que, en general, las manzanas son una buena fuente de estos compuestos no digeribles (fibra dietética), pero hay diferencias en las variedades. Los resultados de este estudio ayudarán a los consumidores discriminar entre variedades de manzanas que pueden ayudar en la lucha contra la obesidad”, afirma Giuliana Noratto, líder de la investigación.