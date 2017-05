Un muerto por acuchillamiento en Universidad de Texas

HOUSTON, Texas(AP)

Stabbing here on UT campus. Please be safe yall. pic.twitter.com/zZG7hz6MIm — Tarzan (@richhomie_qu4d) 1 de mayo de 2017

BREAKING: Emergency responders: 1 dead in stabbings on University of Texas campus, 3 transported with possibly serious injuries. — The Associated Press (@AP) 1 de mayo de 2017

Picture of the suspect outside Gregory. pic.twitter.com/fEQQxscXhm — The Daily Texan (@thedailytexan) 1 de mayo de 2017

Un atacante que portaba un cuchillo tipo machete mató el lunes a una persona y ocasionó heridas a por lo menos otras tres en el campus de la Universidad de Texas, y la policía tiene a un sospechoso bajo custodia, dijeron las autoridades.El departamento de Servicios Médicos de Emergencia del condado Travis tuiteó que una persona murió en el lugar de los hechos cerca de un gimnasio. Las otras personas fueron llevadas a un hospital con heridas potencialmente graves. También hubo reportes de otras víctimas con heridas que no ponen en riesgo su vida, agregó la agencia.La estudiante Rachel Prichett dijo que estaba formada en un camión de venta de comida afuera del gimnasio cuando vio a un hombre con un cuchillo parecido a un machete que se aproximó a la persona que estaba atrás de ella."El tipo estaba parado junto a mí", comentó Prichett. "Lo sujetó por el hombro y le clavó el cuchillo. Yo simplemente comencé a correr tan rápido como pude".Ray Arredondo, de 22 años, dijo que estaba caminando hacia su automóvil cuando un grupo grande de estudiantes que estaba cerca del gimnasio comenzó a correr."Ellos sólo gritaban: ‘¡Corre! ¡Sal de aquí!'", añadió Arredondo.Luego vio que a alguien afuera de la puerta principal del gimnasio le practicaban resucitación cardiopulmonar. Otro estudiante, dijo Arredondo, estaba sentado sobre una banca donde era atendido por cortadas en la cabeza o cuello.El estudiante Peter Hasse dijo que vio a la policía esposando a un hombre a quien llevaron a una patrulla. El hombre detenido parecía calmado, comentó Hasse.Las autoridades acordonaron el sitio para mantener alejados a los estudiantes mientras un contingente grande de policías locales y estatales, incluidos agentes en helicópteros, revisaba el área.La Universidad de Texas está a pocas manzanas del centro de Austin y del edificio del Capitolio del estado, y es una de las universidades más grandes del país.El ataque ocurrió en el campus central, a poca distancia a pie del edificio de administración y de la emblemática torre del reloj que fue escenario de una balacera masiva en 1966.