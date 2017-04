Tras muerte de opositor, Paraguay destituye a ministro

ASUNCIÓN, Paraguay(AP )

El presidente de Paraguay destituyó el sábado al ministro del Interior y a un mando policial tras la muerte de un militante opositor a manos de un agente, en medio de las violentas protestas desatadas por la aprobación de una enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial.



Horas antes, el propio ministro, Miguel Tadeo Rojas y el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo, habían puesto sus cargos a disposición del mandatario.



La fiscal Raquel Fernández confirmó el sábado la muerte de Rodrigo Quintana, de 25 años, dirigente juvenil del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal grupo de la oposición.



El hombre falleció en el interior del edificio del partido, hasta donde llegó la policía luego de las protestas que se realizaron dentro del Congreso, donde manifestantes incendiaron el primer piso.



Las cámaras del partido grabaron el momento en que varias personas corren por un pasillo huyendo de la policía. En un momento Quintana cae al piso y en seguida se observa a un policía que porta una escopeta y pisa al hombre.



Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, anunció que presentará un pedido de juicio político a Cartes.

"Responsabilizamos a Cartes de la ilegal enmienda y de todos los hechos violentos que ocurrieron", dijo Alegre en conferencia de prensa.



Antes de ser destituido como ministro del Interior, Sotelo dijo en conferencia de prensa que a través del video de seguridad se identificó al agente antimotines Gustavo Florentín como el responsable de la muerte de Quintana, y ya está detenido.



En tanto, el comisario Abel Cañete dijo que el suboficial Florentín confesó haber sido el autor del disparo contra Quintana.



La Fiscalía entregó a los periodistas una copia de la grabación del circuito cerrado de televisión mostrando el momento en que los policías ingresaron con violencia a la sede del Partido Liberal.



Los agentes, portando escopetas y cubriéndose el rostro con sus cascos, ordenaron a los presentes que se pusieran en el suelo boca abajo. Incluso, puede observarse a un policía llevándose a un individuo sujetado por el cuello.



Como resultado de los desmanes, una sesión especial de la Cámara de Diputados planeada para el sábado fue suspendida.



Para el analista político Ignacio Martínez el rechazo a la reelección está ligado a la memoria de la dictadura del general Alfredo Stroessner, que se extendió entre 1954 y 1989, quien se consolidó en el mando "a través de sucesivas reelecciones de una democracia de fachada".



"Pero hoy vivimos en democracia plena y creo que los opositores cometen el error de sobreestimar a Cartes dando por sentado que, eventualmente, en abril próximo podría ser reelecto", dijo a The Associated Press.



Olga Paredes, dirigente juvenil, dijo a la AP que estaba con Quintana y otros compañeros en la sede del partido "cuando aproximadamente a las 2 de la madrugada llegaron unos diez policías antimotines, con cascos" y les ordenaron "cuerpo a tierra".



"Con otros compañeros, en la confusión, nos escapamos y subimos al segundo piso para mirar por el circuito cerrado de televisión lo que estaba pasando. Vimos que los policías maltrataban a los que estaban en el piso y luego escuchamos disparos".



Paredes, de 25 años, dijo que después bajaron y con su teléfono le tomó fotografías a Quintana, "que estaba sangrando en el piso".

Desde Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro expresó su pesar por los "dolorosos acontecimientos en Paraguay" y no perdió la oportunidad para criticar a la Organización de Estados Americanos (OEA).



"Con heridos, muertos, incendiado el Congreso. ¿Qué dice la OEA? Nada", dijo Maduro en un acto de gobierno, sin mencionar la polémica generada por la enmienda constitucional que permitiría la reelección presidencial en Paraguay. En Venezuela la reelección es indefinida.



La carta magna paraguaya vigente desde 1992 prohíbe la reelección de un presidente. Sin embargo, establece que podrá ser modificada por una enmienda aprobada por mayoría en el Parlamento o por una reforma, para la cual se debe convocar a una asamblea nacional constituyente con representantes de sectores políticos y sociales.



Para la preparación de la asamblea nacional constituyente se necesitan unos 18 meses.



Los 25 senadores que promovieron la enmienda se reunieron en una sesión extraordinaria sin el resto de los 45 miembros de la cámara y a pesar de la oposición del presidente del cuerpo legislativo.



De ser aprobada por la cámara de diputados y un referendo convocado por la Justicia Electoral, la enmienda permitiría la reelección consecutiva o alternada de un presidente, por lo que el presidente Cartes o cualquier otro jefe de Estado previo quedarían habilitados para pugnar por otro mandato en las elecciones generales de abril de 2018.