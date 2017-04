Capturan en España a 8 socios de "El Mono" Muñoz

MADRID, España(SUN)

La policía española detuvo la mañana del viernes a ocho presuntos colaboradores de Juan Manuel Muñoz Luévano, alias "El Mono" Muñoz, acusado por la Fiscalía Anticorrupción española de pertenecer a una organización criminal y del blanqueo del dinero del "Cártel de los Zetas" que entraba en Europa.



Agentes armados de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional registraron media docena de domicilios en Madrid y Valencia, según reveló en exclusiva el diario "El Confidencial". Según fuentes cercanas a la investigación, entre los detenidos se encuentran al menos dos ciudadanos mexicanos, la mujer y el hijo de "El Mono" Muñoz, aunque la embajada mexicana en Madrid asegura que no ha sido notificada.



Valencia y Madrid eran los polos operativos de los supuestos lugartenientes de Muñoz Luévano. La policía trabaja sobre la hipótesis de que desde Valencia, la organización gestionaba los negocios de narcotráfico, y desde Madrid el "lavado" del dinero.



Muñoz fue capturado el 18 de marzo de 2016 en su domicilio de Madrid, tras levantar sospechas por su alto nivel de vida, pese a no contar con ningún trabajo acreditado. En el mismo procedimiento fue arrestado el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira.



El juez que dirige la investigación, Santiago Pedraz, dio por buenos los documentos entregados por Moreira para acreditar la procedencia de los fondos introducidos en España. El 22 de enero de 2016 fue liberado y su caso se archivó. Moreira tomó el primer avión para México y dejó su casa en España.