Abril no está en labor de parto... todavía

(GH)

Millones de personas parecen haber pescado un caso de "histeria de jirafa", sobre el nacimiento de la cuarta cría de Abril y que no ha llegado aún.



Animal Adventure Park en Harpursville, NY ha estado proporcionando actualizaciones sobre la condición de Abril a través de Facebook Live, e incluso han creado una transmisión en vivo para que el mundo sea testigo del nacimiento.



En su actualización de Facebook Live, el miércoles 1 de marzo por la mañana, los funcionarios del parque pidieron a todos que dejen de enviarles correos electrónicos. Se dicen abrumados y apenas pueden continuar con el gran número de e-mails.



Asimismo, establecieron el estado actual de la jirafa: Abril no está en trabajo de parto, todavía.



Explicaron que la línea de tiempo está obviamente equivocada en este punto. "Su fuente no se ha roto, todavía no está en parto y ciertamente no ha tenido un ternero todavía".



Aunque Abril no esté en el parto ahora, podría dar a luz en cualquier momento. La cuestión está en que puede pasar un día, días o semanas sin respuesta. Mientras tanto, el equipo veterinario del parque continuará monitoreando sus signos físicos.