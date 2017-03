Trump sólo cuenta con 20 mdd para muro, según Reuters

(SUN)

La promesa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de utilizar fondos existentes para comenzar la construcción inmediata de un muro en la frontera con México se ha topado con un obstáculo financiero, según un documento al que Reuters tuvo acceso.



El rápido inicio de la construcción, prometido por Trump durante su campaña electoral y respaldado por un decreto emitido en enero sobre seguridad fronteriza, debe ser financiado, de acuerdo a la Casa Blanca, "con fondos y recursos existentes" del Departamento de Seguridad Nacional.



Sin embargo, hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional sólo ha identificado 20 millones de dólares que pueden ser redirigidos al proyecto de varios miles de millones de dólares, según el documento preparado por la agencia y distribuido al personal del Congreso la semana pasada.



El documento dice que los fondos deberían ser suficientes para cubrir un puñado de contratos sobre prototipos de muros, pero no alcanzará para empezar la construcción. Eso significa que, para que la medida tome forma, la Casa Blanca tendrá que convencer al Congreso para que le conceda fondos apropiados.



Un informe previo, reportado anteriormente por Reuters, estimó que la totalidad de la barrera fronteriza en el límite Sur de Estados Unidos costaría 21 mil 600 millones de dólares, unos 9.3 millones de dólares por cada milla (1,6 kilómetros) de una valla o 17.8 millones de dólares por cada milla de un muro.



Funcionarios de seguridad nacional no respondieron al pedido para emitir comentarios.



Trump ha dicho que pedirá al Congreso que financie el tramo del muro que no se podrá cubrir con ya fondos existentes y que presionará a México para que pague a los contribuyentes estadounidenses por la construcción de la barrera fronteriza.



El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Paul Ryan, ha dicho que incluirá el financiamiento para el muro fronterizo en el presupuesto del próximo año fiscal. El legislador estimó que el costo de la construcción alcanzará un rango de entre 12 mil y 15 mil millones de dólares.



En campaña y después incluso, Trump prometió que México acabará pagando la obra, sin embargo aún no ha encontrado una forma de que esto sea así.