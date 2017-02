CIDH pide a EU derogar decretos migratorios

WASHINGTON D.C. (AP )

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este miércoles al gobierno de Estados Unidos a revocar los decretos del presidente, Donald Trump, para construir un muro en la frontera con México y prohibir la entrada a ciudadanos de siete países con una población mayoritariamente musulmana.



Estas órdenes ejecutivas "conllevan un alto grado de discriminación de las comunidades migrantes y grupos minoritarios, en particular las personas latinas y musulmanas o quienes sean percibidas como tales", dijo en un comunicado el ente adscrito a la OEA.



La Comisión instó a Estados Unidos a dejar sin efectos las tres órdenes ejecutivas y a garantizar que cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados.



The Associated Press solicitó a la Casa Blanca un comentario sobre el exhorto de la CIDH, sin obtenerlo de inmediato.