Brasil: Hombre asesina a ex mujer y familiares en Año Nuevo

SAO PAULO (AP )

Un hombre irrumpió en la casa donde su ex esposa celebraba el Año Nuevo y mató a tiros a al menos una docena de personas antes de suicidarse, dijo el domingo la policía militar de Brasil.



El atacante portaba "varias armas de fuego", explicó la cabo Marta Aurelia. Su ex esposa estaba entre los fallecidos, así como otros miembros de la familia de la mujer. La balacera tuvo lugar en la ciudad Suroriental de Campinas.



Según Aurelia, 13 personas perdieron la vida pero no aclaró si entre ellos se contaba al autor de la masacre. Otras tres personas resultaron heridas.



La violencia contra las mujeres es un problema habitual en Brasil. En 2015, el gobierno endureció las penas para casos de homicidio de mujeres o niñas en los que el género jugó un papel. En ese momento, las autoridades explicaron que 15 mujeres eran asesinadas diariamente en el país, a menudo víctimas de violencia doméstica.