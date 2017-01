Trump aún no está convencido de hackeo ruso

PALM BEACH, Florida(AP)

Donald Trump aseguró que "ninguna computadora es segura" cuando se trata de resguardar la información privada, expresando un renovado escepticismo sobre la seguridad de las comunicaciones digitales que su gobierno seguramente empleará para todo, desde la planificación diaria a las relaciones internacionales.El presidente electo de Estados Unidos rara vez usa correo electrónico o computadoras, pero sí tuitea con mucha frecuencia."¿Saben? Si tienes algo realmente importante, escríbelo y haz que lo entreguen por mensajería, a la vieja manera ", dijo el empresario republicano a periodistas durante su fiesta anual de Año Nuevo el sábado por la noche. "Porque les diré qué: Ninguna computadora está a salvo".Trump ha minimizado repetidamente los señalamientos hechos por las agencias de la inteligencia estadounidense de que Rusia intentó influir en las pasadas elecciones presidenciales empleando el hackeo.La semana pasada, el presidente Barack Obama ordenó sanciones a las agencias de espionaje ruso, cerró dos propiedades rusas y expulsó a 35 diplomáticos de los que sospechaba que realizaban espionaje. El gobierno ruso ha negado las acusaciones.Trump planea reunirse con funcionarios de inteligencia en los próximos días para saber más de las acusaciones. Dijo que quiere que los funcionarios estadounidenses "estén seguros, porque es una acusación bastante grave".Recordó las fallas de la inteligencia norteamericana sobre la existencia de armas de destrucción masiva en Irak antes de la invasión estadounidense.Trump se declaró un experto en el tema. "Sé mucho sobre hackeos", dijo. "El hackeo es algo muy difícil de demostrar, pues podría tratarse de alguien más".Agregó, crípticamente, que también sabe "cosas que otros no saben y por eso no pueden estar seguros de la situación".Trump hizo los comentarios en su club Mar-a-Lago. Cientos de invitados se reunieron en el gran salón de baile del club, incluso el astro de cine Sylvester Stallone y el modelo Fabio. Los periodistas fueron invitados a ver cómo llegaban los invitados.Horas antes el sábado, Trump fue a jugar golf en uno de sus clubes, sin la compañía de periodistas. También el sábado, el empresario envió un singular mensaje de Año Nuevo para sus seguidores en Twitter: "Feliz Año Nuevo a todos, incluso a mis muchos enemigos y a aquellos que lucharon contra mí y que perdieron tan feo".El presidente electo de Estados Unidos añadió: "Simplemente no saben qué hacer", terminando su mensaje con la palabra "¡Amor!".