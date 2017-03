Reacción viral del chico que conoció a la voz de Bart Simpson

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchas personas han tenido la oportunidad de encontrarse por la calle a alguno de sus actores favoritos. Es complicado, pero no imposible. Ahora, cuando se trata de personajes animados, es bastante más complejo, pero a quien si puedes conocer es a la voz que está por detrás.Eso fue lo que le sucedió a un chico, fanático de Los Simpson, que casualmente se encontró vendiéndole galletas a Nancy Cartwright, la encargada de darle voz a Bart. ¡Y su reacción es digna de ver!James es un chico de 13 años, fanático de Los Simpson, que casualmente estaba vendiendo galletas para su escuela en un centro comercial cuando se encontró vendiéndole a Cartwright. La actriz por un momento creyó que el chico sabía quién era ella, y hasta bromeó con su voz, y al ver que el adolescente no decía nada, le cerró todo.Así fue como de un momento a otro ella comenzó a hablar con la voz de Bart, y le preguntó si no conocía a quien estaba detrás del personaje. James se dio cuenta de lo que estaba tratando de decirle y su reacción llena de emoción, conmovió tanto a Nancy como a las redes sociales, que han hecho de el video un fenómeno viral. Y lo mejor de todo, es que el chico logró venderle muchas cajas a la actriz.