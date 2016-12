Ya está en México el Final Fantasy XV

(SUN)

Tras 10 años de desarrollo y producción, así como cambios en el equipo creativo y de programación, los gamers de todo el mundo podrán jugar por fin Final Fantasy XV, el esperado título que fuera anunciado en mayo de 2006 durante el E3 bajo el nombre de Final Fantasy Versus XIII.“Nos sentimos muy satisfechos con el título que le estamos entregando a los fanáticos de la franquicia. Este es un Final Fantasy al que hemos puesto mucho cuidado, cariño y con el que queremos despertar en los seguidores el gusto y el amor por la historia, los personajes y los escenarios. Es un título que ha excedido nuestras propias expectativas”, aseguró Shinji Hashimoto, quien es el productor de Final Fantasy XV.De visita en México, en compañía de Kenichi Shida, gerente de Diseño de Juego, Hashimoto aseguró que Final Fantasy XV es un título que apela tanto a nuevos jugadores como a los fanáticos más fieles a la saga.“Tenemos un nuevo sistema de combate, un escenario de mundos abiertos que apela a un jugador menos acostumbrado a los JRPG (Juegos de Rol Estilo Japonés), pero también están los fundamentos del Final Fantasy tradicional”.La nueva entrega de Final Fantasy rompe paradigmas respecto de los juegos anteriores de la franquicia, ahora mezcla más elementos de la vida moderna con acciones de combate y se aleja un poco de la tónica de la historia del héroe medieval o renacentista de otras entregas.El título se basa en la posibilidad de hacer viajes, los lazos familiares y la amistad, temáticas que el videojuego explora a través de los ojos de Noctis, el último descendiente de un linaje de reyes que emprende un viaje en carretera con sus amigos y compañeros de batalla para asistir a su boda con Lunafreya. Durante el trayecto, se desenvuelve la historia que involucra la guerra fría entre los reinos de Lucis y Niflheim.“Hemos trabajado por entregar el mejor Final Fantasy hasta ahora. Sabemos que hay mucha expectativa y que existen muchas teorías e ideas en torno al juego por parte de los gamers. Queremos, primero que nada, que disfruten el juego y que noten las sutilezas que hacen de este título un digno portador del linaje”, señaló Shida.Ya disponible para PlayStation 4 y Xbox One, los directivos señalaron que Final Fantasy XV tiene prevista la aparición en consolas 2.0 de esta generación. “Final Fantasy XV en su versión final tiene ya soporte HDR (Alto Rango Dinámico) y puede desplegarse a resolución 4K, por lo tanto está preparado tanto para el Xbox One S como para el PlayStation Pro. En cuanto a Project Scorpio, tendremos que conocer las especificaciones finales, pero sin duda las actualizaciones están previstas”, confirmó Kenichi Shida.En cuanto a la nueva consola de Nintendo, aseguraron que no existen planes para desarrollar una versión de Final Fantasy XV.